20. 2. 2012 |Lubica Bergmanová, Lucie Maňourová |Zprávy ze světa

Mediální magnát Rupert Murdoch se nevzdává. Loni kvůli skandálu s odposlechy skončil jeho list News of the World, teď ho nahradí jiný bulvární nedělník – The Sun on Sunday. První číslo by mělo vyjít v Británii už tuto neděli.