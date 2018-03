23. 6. 2014 | Český rozhlas, Lenka Jansová, Tereza Chlubná, kov |Zprávy z domova

Prezident Miloš Zeman si myslí, že praxe takzvaných politických náměstků na ministerstvech by měla skončit. Řekl to Českému rozhlasu v nedělních Hovorech z Lán. Podle Zemana by v tom mohl pomoci i připravovaný služební zákon.