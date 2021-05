Charita Opava chce objíždět festivaly s vlastní kavárnou. Na splnění snu jim chybí poslední tisíce

Klienti opavské charity mají velký sen. Strávit léto jako prodavači vlastnoručně vyrobené kávy. Vyhlásili proto veřejnou sbírku, která by jim zajistila úpravu speciálního motocyklu na pojízdnou kavárnu. Potřebují 100 tisíc korun a do konce sbírky zbývá už jen 10 dní. Podle toho, jak lidé zareagovali, to vypadá, že se svého snu opravdu dočkají a zvláštní motokavárna bude objíždět letní akce v okolí. Opava 9:38 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motorka, která poslouží jako základ pro motokavárnu Charity Opava | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Mentálně postižení klienti opavské charity trénovali v kavárně už před dvěma lety. V jednom z obchodních center v Opavě. A zákazníky našli velmi rychle.

„Když jsem viděl, že je to Charita Opava, tak jsem si řekl, že tady půjdu na kafe. Je výborné,“ pochvaloval si kávu jeden ze zákazníků. Teď chtějí s vlastní kávou vyrazit ven.

„Tohle jsou první výkresy, jak bude vypadat rozložení kavárny. Vidíme dva kávovary, dřez, zásoby na vodu, ledničku,“ popisuje Jan Filip z opavské firmy Hagemann, který už má základ motorky na třech kolech v dílně.

Charita ji dostala darem. A už i ví, jak pokračovat: „Ať se to třeba za jízdy nepřevrátí a aby se tam všechno vešlo,“ dodává Filip, pro kterého je to první takový projekt na tak stísněném prostoru.

Na účet sbírky poslali lidé už téměř 90 tisíc korun z požadovaných 100 tisíc. Je to velká radost pro všechny z chráněné dílny, která se Radost navíc jmenuje.

„Snažíme se jim vymyslet nějakou smysluplnou činnost, která by také probíhala jinde, než jenom v uzavřených dveřích našeho střediska,“ vysvětluje motiv projektu Ivo Mludek z opavské charity.

Jako barmani, baristé, ale třeba i spoluorganizátoři sportovních akcí se klienti z dílen už osvědčili. „Právě prodávání kávy, účastnění se různých venkovních akcí jako jsou festivaly nebo sportovní zápasy je přesně to, o co usilujeme. Navíc je to i strašně baví,“ dodává Mludek.

Vypadá to, že první kávu z motorky prodají klienti z chráněné dílny Radost na festivalu Hradecký Slunovrat v sousedním Hradci nad Moravicí 24. června.