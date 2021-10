Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování žáků na začátku listopadu. Půjde o osm okresů

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování dětí na školách v termínech 1. a 8. listopadu. Žáci a studenti základních a středních škol se budou testovat v osmi okresech. Jednat by se mělo o České Budějovice, Ostravu-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opavu a Karvinou. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga. Praha 15:15 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci se budou na začátku listopadu v některých okresech ve školách testovat. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Testování na začátku listopadu by se mělo týkat 165 tisíc žáků ze základních i středních škol ze zmíněných osmi okresů.

Testovat by se žáci měli pomocí antigenních testů. Podle ministra školství Roberta Plagy by měl být konvoj s potřebnými testy již na cestě a školy by je měli prostřednictvím zřizovatelů obdržet v nejbližších dnech.

