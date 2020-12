Výběr z médií: docházející finanční rezervy, prodloužení lhůty na vrácení zboží i počítačové hry

Pod kyberzákon by měly nově spadat i menší nemocnice. Nová kritéria budou úřady užívat už od ledna

Pod kyberzákon teď spadají nemocnice s minimálně osmi sty lůžky. Pokud by se vztahoval i na menší zařízení, pak by mohly mít tyto nemocnice se zabezpečením IT systémů potíže.