Potravináři kritizují program Agricovid. Vadí jim, že se dotace krátí o peníze z jiné vládní pomoci

Měla to být pomoc pro pivovary, pekárny nebo další potravináře, kteří dodávali hlavně do hospod nebo hotelů. S jejich uzavřením ale o část odbytu přišli. Zájemci se o peníze můžou hlásit víc jak měsíc a půl, ministerstvo zemědělství ale stále nezačalo s vyplácením. Podnikatelům osloveným Radiožurnálem navíc vadí podmínky, které podle nich od podání žádosti odrazují. Praha 11:18 20. ledna 2021

Ministerstvo zemědělství v rámci programu rozděluje celkem tři miliardy korun (ilustrační foto) | Foto: Alexej Maximov | Zdroj: Český rozhlas

Vlastimil Kopecký provozuje minipivovar Krušnohor. Nejdřív se chtěl o dotaci z programu Agricovid potravinářství ucházet, když ale zjistil, že se od příspěvku odečítá jiná vládní pomoc, tak si to rozmyslel.

„Pomoc, která by z toho přišla, by byla skoro nulová, protože by nám od toho odečetli Antivirus. Připadá mi to jako totální nesmysl,” řekl Radiožurnálu.

Na minipivovary podle něj vláda zapomněla. O příjmy už přitom přichází skoro sedmý měsíc a finanční situace se podle něj zhoršuje.

„Zaplatíme 30 tisíc korun jen za elektriku, máme v chlaďáku 30 tisíc litru piva a to je asi jeden a půl milionu korun,“ popsal. Kdyby tyto zásoby neudržoval a pivo by vylil, tak by ho to prý zlikvidovalo a mohl by propustit všechny zaměstnance. Dál navíc musí hradit leasingy na auta a splácet úvěry na vybavení.

„Už jsem do podniku nalil statisíce ze svého, bez jakékoliv pomoci státu,“ stěžuje si Kopecký na nedostatečnost vládní podpory zasaženým podnikům. Zklamání mu přinesl i zmíněný program Agricovid.

‚Nevyplatí se žádat’

Ministerstvo zemědělství v něm rozděluje celkem tři miliardy korun. Jeden podnik může získat až 200 tisíc a až 20 tisíc za každého zaměstnance. To, že se suma se ale výsledná dotace krátí o jinou vládní podporu, připomínkovala i Svaz pekařů a cukrářů.

„U menších pekáren se jednalo zejména o odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Když si to někteří výrobci spočítali, vyšlo jim, že se nevyplatí o zkrácenou částku v programu Agricovid žádat,“ uvedl výkonný ředitel Jaromír Dřízal. Odhaduje, že o příspěvek se mohlo přihlásit zhruba 20 pekáren.

Podmínku krácení příspěvku o sumy vyplacené z jiných podpor si podle ministerstva zemědělství do pravidel prosadilo ministerstvo financí.

Podpora se má doplňovat

To se přitom odvolává na Evropskou komisi. „Obecně platí, že v daném kalendářním dnu by dle požadavku Evropské komise nemělo docházet ke kombinování jednotlivých vládních programů. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady,“ vysvětlil mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch.

Vládní podpora je podle něj nastavená tak, aby se vzájemně doplňovala a nabídla poškozeným podnikatelům adekvátní pomoc.

Snižování možné dotace není jediná výhrada, kterou potravináři vůči programu mají. Žadateli musely mezi prvním březnem a posledním listopadem minulého roku klesnout tržby minimálně o čtvrtinu oproti roku 2019. Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven, by se měl pokles počítat z jiného období.

„Podmínka poklesu o 25 procent je v pořádku, ale musí se vztahovat na období, kdy byly restaurace zavřené. V současnosti to zahrnuje i letní měsíce, kdy jsme se snažili dohnat propad a připravit se na podzim, a teď nám to láme vaz,“ upřesnila pro Radiožurnál.

Kolik je žadatelů?

Pivovary přitom podle Ferencové za každý týden, ve kterém hospody nemůžou normálně fungovat, přicházejí celkově o 341 milionů korun. Odvětví podle ní za minulý rok přišlo o čtyři miliardy. Zájem o příspěvky z Agricovidu mezi pivovary podle ní nebude velký.

Ministerstvo zemědělství přitom odmítá průběžný počet zájemců zveřejnit s tím, že se můžou hlásit až do konce ledna a že by dřívější publikace nebyla vypovídající. Resort zatím ani nezačal vyplácet peníze. Podle mluvčího úřadu Vojtěcha Bílého stále neví, o kolik peněz si firmy celkově řeknou.

„Cílem je, aby nedošlo v konečném důsledku například ke krácení dotací, které došly jako poslední,“ doplnil Bílý.

Jiné resorty, které také spravují vládní pomoc pro zasažené podnikatele, přitom průběžné počty žadatelů zveřejňují. Například ministerstvo průmyslu už dřív tvrdilo, že peníze posílá nejpozději do týdne po schválení dotace.