Čínské aerolinky chtějí kvůli nákaze odklad plateb nájmu letadel, počet letů jim klesl o 34 procent

Na aerosalonu v Singapuru to ve čtvrtek v rozhovoru s agenturou Reuters řekl šéf čínské společnosti China Aircraft Leasing Group (CALC), což je pátý největší asijský pronajímatel letounů. Plánované mezinárodní a vnitrostátní lety v Číně klesly od 23. ledna do 11. února o 34 procent, uvedla konzultační firma Ascend by Cirium se sídlem v Británii.

