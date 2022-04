Zbývá posledních pár dnů. U konečných dodavatelů energií zůstávají tisíce lidí, varuje regulační úřad

Máte přehled o tom, kolik bývalých zákazníků skupiny Bohemia Energy ještě zůstává v režimu dodavatele poslední instance?

Čísla se mění každým dnem. Dnes je to pod 15 tisíc. Ne všechna odběrná místa ale musí být aktivní.

Lhůta pro zákazníky v režimu dodavatele poslední instance (DPI) se krátí. Stihnou ještě lidé odejít? A vztahuje se to i na odběrná místa, která už nejsou aktivní?

Technická lhůta pro samotný převod je desetidenní, takže opravdu už je to na poslední chvíli. Na druhou stranu, pokud u operátora trhu bude vidět, že převod už byl zahájen, tak by to pravděpodobně nebyla tato odběrná místa, která by byla odpojována jako první.

Takže 14. dubna začnou dodavatele ty zákazníky, kteří ještě zůstali v režimu DPI opravdu odpojovat od energií? Nebo tam může být ještě nějaké přechodné období, kdy se je pokusí někdo znovu upozornit?

Někdo se je pokouší upozornit už šest měsíců. Bavíme se o tom, že zbývá několik posledních dní. Posledních šest měsíců o tom jednak stále hovoří média, a jednak se dané lidi snaží dohnat samotní dodavatelé nebo třeba i zaměstnanci Úřadu práce.

Ještě bych poopravil, co se týče toho propojení, to neprovádí dodavatel, ale vždy to provádí distributor, správce sítě, nikoliv ten, kdo energie dodává.

Pokud lidé opravdu nestihnou z režimu dodavatele poslední instance odejít a zůstanou bez elektřiny nebo plynu, na co se mají připravit?

Zákon skutečně nedává příliš jiných možností, jak v tomto případě postupovat. Dodavatel poslední instance je záchrannou sítí, nikoliv vysloveně dodavatelem. Hovoří se ještě teoreticky o některých možnostech u platících zákazníků, ale jistota to určitě není, protože skutečně zákon jinou možnost nedává.

Pokud budou odpojeni od elektřiny nebo plynu, tak zpravidla u plynu je to spojeno také s odmontováním plynového měřidla, plynoměru. Po znovuzapojení se pak předpokládá revize plynového zařízení. Určitě to není otázka chvíle. A druhou věcí je, že za to znovupřipojení odběrného místa jsou několikatisícové náklady.

A za jak dlouho se dají potom dodávky energií obnovit?

Jsou to jednotky dní, ale určitě to není mávnutím kouzelného proutku. A zvlášť u plynu. Bude to znamenat, že si budete muset sehnat technika, který revizi provede. A podniknout další kroky.

Pokud si lidé nebyli jisti s výběrem nového dodavatele, na co by si měli v tuto chvíli dát při výběru pozor?

Neznamená to, že by v tuto chvíli, pokud spěchají, měli být neopatrní. Takže určitě přečíst smlouvu a všeobecné obchodní podmínky u dodavatele. Bohužel jsou dodavatelé, kteří se té situace snaží zneužít, zejména potom zprostředkovatelé, před kterými Energetický regulační úřad poslední roky setrvale varuje.

Opět nám roste počet stížností na jejich aktivity. Už jen proto, že například někteří lidé, kteří odcházeli od dodavatele poslední instance, měli podepsanou takzvanou doložku o exkluzivitě pro zprostředkovatele, která znamená, že zprostředkovatel jim měl vybírat dodavatele. Zavázali se k tomu ve smlouvě. Ve chvíli, kdy odešli z DPI, tak se zprostředkovatel ozval a uvalil na ně několikatisícovou pokutu za to, že z toho režimu odešli sami. Takže to je určitě věc, na kterou by si měli dávat pozor. A pokud jim někdo nabízí pomoc, tak by si měli ověřit, kdo to je, jaké má reference.

Sehnat si dodavatele může být v současné chvíli problém, ale ten zprostředkovatel pro vás neudělá nic, co byste nezvládli sami. Podívat se do srovnávače, vybrat si dodavatele a kontaktovat ho můžete sami. A navíc ten proces máte alespoň pod kontrolou.

Myslíte, že hrozí krach dalších dodavatelů energií?

V tuto chvíli se to určitě nedá vyloučit. Když se podíváme na ten trh, tak situace je pro dodavatele poměrně dramatická. Dnes ta cena konkrétně plynu na burze v průběhu března byla zase dvojnásobně vyšší. Pokud se trh uklidní, tak se samozřejmě uklidní situace u dodavatelů, pokud nikoliv, tak je ty pády můžou ohrožovat.