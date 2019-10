Špatné počasí i úhyny včelstev. Český med letos zdraží v průměru o deset korun za kilogram

Letos nevytočí ani kapku medu. Včelař Jindřich Petr z východních Čech totiž přišel o všechna svoje včelstva. „Jedno včelstvo jsem našel na dně - takzvaně na podmetu - mrtvé a další dva úly byly prázdné. Na těch včelách nejde nic poznat, ony se chovají naprosto normálně. Přijdete ke včelám, všechno se zdá být v pořádku a za pár dní tam nejsou,“ popsal Radiožurnálu.

A není jediný. Náhlý úhyn včel trápí i jeho kolegy v okolí. „Tohle v bledě modrém řešíme všichni. Letos se situace vystupňovala natolik, že v období, kdy se odevzdávají žádosti o dotace na zimování, tak několik včelařů podalo žádost, a než jsem ji stihl zadministrovat, tak mi tři včelaři nahlásili, že o včely přišli. Pořád ještě se ozývají včelaři, že přišli o další včely. A jsou to i supervčelaři, kteří opakovaně dostávají ceny za nejkvalitnější med,“ doplnil Jindřich Petr.

Důvodem ztrát jsou zřejmě roztoči, kteří způsobují infekční onemocnění varroázu. Právě ta trápí české včelaře stále častěji. Jen loni využili chovatelé dotace na léčiva v hodnotě přes 30 milionů korun, což je skoro dvojnásobek sumy oproti roku 2014. Od začátku letošního roku do října pak řešila Státní veterinární správa už šestadvacet případů hromadných úhynů včel.

Podle mluvčího úřadu Petra Majera se oproti loňsku počet skoro zdvojnásobil. „V loňském roce Státní veterinární správa za celý rok řešila 15 podobných případů. Mezi nejčastější důvody úhynů patří kromě nákaz samozřejmě také otravy. Nejčastěji k nim dochází v důsledku nesprávné aplikace přípravků na ochranu rostlin,“ popsal Majer.

O 2000 tun méně

Pokud včelaři přijdou o víc než čtvrtinu včelstev, musí to nahlásit Státní veterinární správě. Ne všichni chovatelé to ale dělají. Případů uhynulých včelstev tak může být ještě mnohem víc.

„Někteří to přiznávají, někteří ne. Byl třeba včelař, který hlásil, že má padesátiprocentní ztrátu. I včelaři, kteří včelaří už dlouho, říkají, že za 30 let takovéto problémy, že by včelstva v tuto dobu tak masivně padala, nezažili. Mám potvrzené, že na Slovensku je ta situace obdobná jako u nás,“ dodal člen rady Pracovní společnosti nástavkových včelařů Jiří Mohelník.

I to je jeden z důvodů, proč je letos medu méně. Podle předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machové je na vině i špatné počasí.

„Přišel deštivý studený květen, všechno se zastavilo, včely nemohly létat, takže nám klesá produkce medu. Za poslední tři roky skutečně z 10 000 máme něco přes sedm tisíc tun. Už teď máme předběžné statistiky od našich členů, že to bude skoro o 2000 tun míň, než to bylo loni,“ řekla Machová.

Zdražení o deset korun

Za sklenici medu si tak zákazníci budou muset připlatit. V průměru by se cena měla pohybovat kolem 150 korun za kilogram.

„Někde třeba hlásili, že měli dobrou úrodu, někde měli průměr a někde ani nezamazali medomed - jak se říká, nebylo nic. Co se týče ceny, můžu mluvit o medu ze dvora. Nebude se dramaticky navyšovat, ale tak o deset korun. Ceny ale budou různé ve městech a na venkově. V Praze je běžná cena i dvě stě korun,“ dodala Jarmila Machová.

Spotřeba medu přitom v Česku roste. Za posledních deset let stoupla na dvojnásobek. Ročně sní podle statistického úřadu každý z nás v průměru jeden kilogram medu.

Med zároveň patří k nejfalšovanějším potravinám na českém trhu. Loni inspektoři odhalili, že až polovina ze všech kontrolovaných medů nevyhovovala předpisům. Kromě přidaného cukru se v nich objevoval třeba taky škrob.