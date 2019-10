Amazon po Trumpově kritice nezískal zakázku za 230 miliard korun. Systém JEDI vytvoří Microsoft

Podle BBC se očekávalo, že zakázku získá společnost Amazon. Změna podle britské veřejnoprávní televize nastala v okamžiku, kdy výběrové řízení začal zpochybňovat americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má neshody s majitelem Amazonu Jeffem Bezosem. Ten je vlastníkem deníku Washington Post, který Trumpa často kritizuje.

Desetiletý kontrakt by měl americkou armádu učinit technologicky pružnější. „Jsme tímto rozhodnutím velmi překvapeni,“ uvedla společnost Amazon. „Podrobné čistě srovnávací posouzení nabídek by jistě vedlo k jinému závěru,“ dodala společnost, která má nyní deset dní na to se proti rozhodnutí odvolat.

Podle Pentagonu byly všechny nabídky posouzeny spravedlivě.

Společnost Amazon byla považována za favorita této zakázky do té doby, než se prezident Trump vyjádřil, že neví, zda je zakázka vedena spravedlivě. „Dostávám obrovské stížnosti na smlouvu Pentagonu s Amazonem,“ uvedl Trump v červenci novinářům.

Systém JEDI

Zisk této zakázky podle BBC pravděpodobně v následujících letech zvýší cenu akcií společnosti Microsoft. Pro společnost přinese významné pozitivní finanční důsledky.

Systém JEDI slouží k ukládání a analýze zpravodajských informací. Americké ministerstvo obrany chce zastaralé počítačové sítě nahradit jedním úložištěm. Na základě smlouvy bude společnost Microsoft mimo jiné poskytovat analýzy založené na umělé inteligenci. Armáda si od systému JEDI slibuje lepší přístup a využívání dat přímo při bojích v terénu.