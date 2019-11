Plná moc na dobu neurčitou a pokuty za odstoupení od smlouvy. Inspekce bojuje s energetickými šmejdy

Problémů s nepoctivými prodejci energií neubývá. Stát se tak snaží najít další způsoby, jak co nejlépe chránit zákazníky. Jedním z návrhů je například malá novela energetického zákona, kterou chystá ministerstvo průmyslu a obchodu v řádech týdnů. Měla by zlepšit informovanost klientů nebo zavést nový druh podnikání pro zprostředkovatele energií. Mezitím se ale Česká obchodní inspekce zabývá stále novými podněty na prodejce energií. Praha 7:04 11. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká obchodní inspekce na základě podnětů aktuálně provádí tři šetření společnosti Platform Energy. | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Devadesátiletou matku Dagmar Sonnevendové z Havířova před koncem roku 2018 telefonicky kontaktoval pracovník společnosti Platform Energy s nabídkou aukce levnějších energií.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Problémů s nepoctivými prodejci energií neubývá. Stát se tak snaží najít další způsoby, jak co nejlépe chránit zákazníky.

„Přesvědčil ji údajně po telefonu, že je to na základě zákona Evropské unie jediné možné řešení, které bude od nového roku platné. A ona to společnosti po telefonu odsouhlasila. Dokonce potom dostala doklady a vyplněné je poslala zpět. Já jsem o ničem nevěděla,“ řekla Sonnevendová pro Radiožurnál.

Navíc se smlouvami podepsala matka plnou moc na dobu neurčitou o tom, že ji společnost bude moct zastupovat a vybírat dodavatele energií. Dcera Dagmar se o všem dozvěděla až letos v červnu. To už ale její matce hrozila pokuta za nedodržení podmínek dodavatelů a odstřižení od energií.

„Do společností, které tam byly jmenovány, jsem napsala. Nejdřív jsem musela poslat výpověď do společnosti, která dělá aukční výběry. To bylo nejdůležitější. Potom do dalších, které dodávaly energie, tam jí hrozila pokuta od pěti až do deseti tisíc. Aukční společnost chtěla dvakrát deset tisíc,“ popsala Sonnevendová.

Proti ‚šmejdům‘ v energetice. 14 dodavatelů podepsalo dobrovolná pravidla pro ochranu zákazníků Číst článek

Dvaašedesátiletá Dagmar Sonnevandová se ale ničeho nezalekla, obrátila se nejen na Českou obchodní inspekci, Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, ale i na různé poslance, kteří se zabývají ochranou spotřebitelů.

50 stížností

Všechny smlouvy se jí nakonec podařilo vypovědět a sankce neplatit. Její zkušenost ale není ojedinělá. Jen Česká obchodní inspekce eviduje na společnost Platform Energy 50 písemných stížností za poslední rok. Nejčastěji kvůli obtěžujícím hovorům a nekalým obchodním praktikám.

„Česká obchodní inspekce na základě podnětů aktuálně provádí tři šetření společnosti Platform Energy. Zatím právní moci nenabyla žádná pokuta, nebylo zatím pravomocně ukončeno žádné správní řízení s touto firmou,“ řekl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Jednatel společnosti Martin Kotlář ale v e-mailu zaslaném Radiožurnálu uvedl, že žádné desítky stížností na jeho společnost mu nejsou známy, firma na podněty reaguje a snaží se vše řešit smírnou cestou.

Nikoho jsme nepodvedli, hájí se internetový obchod. Na sociálních sítích se na něj valí desítky stížností Číst článek

„Naše společnost spravuje okolo 14 000 odběrných míst a při takovém objemu je zřejmé, že se mohou objevit nespokojení zákazníci. Nicméně dovolíme si tvrdit, že nespokojení zákazníci se objevují ve všech odvětvích a vzhledem k množství odběrných míst je nespokojených zákazníků pouze hrstka,“ uvedl jednatel v e-mailu.

Chybějící formulář

Česká obchodní inspekce ale není jedinou institucí, která se fungováním Platform Energy zabývá. Podněty přicházejí i na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.

Podle jeho předsedkyně, Marcely Reichelové, navíc firma porušuje zákon tím, že lidem nedává ke smlouvám formulář na odstoupení od smlouvy.

Parkovací podvod: inspektoři varují před firmou u pražského letiště. Účtuje si víc, než uvádí na internetu Číst článek

„Spotřebitel má možnost od smlouvy, která byla uzavřena mimo prostory pro podnikání, ať už přes telefon nebo cestou podomního prodeje, do čtrnácti dnů bez udání důvodů bez sankcí odstoupit. Měl by být o tom poučen a měl by mít odstupní formulář,“ řekla Reichelová.

To ale považuje Marian Kotlář z Platform Energy za nepřesné a zavádějící, protože ohledně formuláře neexistuje jednotný právní výklad.

„I přes různý výklad ustanovení jsme přistoupili k tomu, že k přihláškám vždy spotřebitelům přikládáme i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, tudíž informace poskytnuté sdružením nejsou aktuální,“ napsal Radiožurnálu.

Kotlář dodává, že jeho společnost má vypracovaný interní etický kodex, ke kterému se zavázali všichni obchodní zástupci.