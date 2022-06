Asijské země nakupují od Ruska zlevněnou ropu, kterou odmítly evropské státy

Evropa uvalila na Rusko sankce a významně snížila množství ropy importované z Ruska. Zlevněnou ruskou ropu teď ovšem ve velkém skupují asijské země. Americký deník The New York Times upozorňuje, že tak udržují příjmy Kremlu a otupují snahy Západu potrestat Rusko za invazi na Ukrajině. Většina této ropy přitom proudí do dvou států: Číny a Indie. Praha 10:37 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžba ropy na Sibiři (ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dovoz ruské ropy do Číny se v květnu meziměsíčně zvýšil o 28 procent a dosáhl rekordní úrovně. Rusko dokonce předstihlo Saúdskou Arábii a stalo se největším dodavatelem ropy do Číny. Vyplývá to z dat společnosti Kpler, která provádí průzkum trhu s vybranými komoditami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií

Analýza také ukazuje, že Indie, která dříve neodebírala z Ruska téměř žádnou ropu, nyní dováží víc než 760 tisíc barelů denně. Jižní Korea a Japonsko sice omezily odběr ruské ropy, jenže objem jejich dodávek představoval jen zlomek toho, co teď nakupují Čína a Indie.

„Asie zachránila ruskou produkci ropy. Rusko se místo dalšího poklesu téměř přiblížilo stavu před pandemií,“ uvedl v rozhovoru pro The New York Times Viktor Katona ze společnosti Kpler.

Rusko sice ropu prodává kvůli sankcím s velkou slevou, i tak ale rostoucí ceny energií vedly k nárůstu příjmů z prodeje této suroviny. Rusko tak podle Mezinárodní agentury pro energii utržilo minulý měsíc o 1,7 miliardy dolarů víc než v dubnu.

Je otázkou, jestli budou asijské země v odběru ropy z Ruska pokračovat. Zatím ale Moskvě umožnily udržet produkci suroviny v rozporu s očekáváním řady analytiků.

Reexport ruské ropy do Evropy

Rusko se stalo hlavním dodavatelem ropy do Číny. Kvůli západním sankcím ji rafineriím prodává levněji Číst článek

Od března do května klesl prodej ruské ropy do Evropy o 554 tisíc barelů denně. Asijské rafinerie ovšem zvýšily svůj odběr o téměř stejné množství. Ruský prodej do Indie dosáhl v květnu rekordních 841 tisíc barelů denně, což je zhruba osmkrát víc než loni.

Experti na komodity z banky J.P. Morgan odhadují, že Čína může navíc denně kupovat další milion barelů ruské ropy, protože se zotavuje z covidové pandemie a snaží se levně doplnit své strategické zásoby.

Analytici upozorňují, že kombinace zlevněné ruské ropy a vyšších cen na pumpách také znamená, že indické rafinerie profitují dvojnásobně. Podle finského Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší Indie část ropných produktů přeprodala do Spojených států, Velké Británie, Francie a Itálie.

The New York Times závěrem upozorňují, že po zpracování ropy na naftu už nikdo nerozlišuje, zda produkty, které jsou odesílány do Evropy a dalších zemí, pocházejí právě z ruské suroviny.

Že dochází k reexportu rafinované ropy z Ruska na Západ, potvrzuje i Jeff Brown, prezident poradenské společnosti FGE, která se zabývá energetikou. Hlavní rozpor podle něj spočívá v tom, že se státy snaží potrestat Rusko, ale zároveň nechtějí, aby se příliš zvýšila cena ropy.

Výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Štěpán Sedláček.