Ceny stavebních materiálů výrazně rostou. Výstavby domů se můžou prodražit o miliony korun

Zájem o hudební nástroje byl i přes pandemii koronaviru velký. Firma v Lubech plánuje další rozvoj

Společnost prodává výrobky převážně do zahraničí. „Pandemie se přelévá z regionu do regionu. Kde dojde k poklesu, tak jinde už to startuje. Díky tomu se nám daří zakázky vykrývat,“ doplnil Holiš.