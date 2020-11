Odboráři chtějí kvůli koronaviru dva dny pracovního volna. Další ztracené miliardy, kritizuje analytik

Odbory navrhují vládě, aby na 16. listopadu, případně i na 13. listopadu, stanovila den pracovního volna, což by spolu s víkendem a státním svátkem 17. listopadu pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to v neděli řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 17:46 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dva dny volna připraví podle analytika Kovandy českou ekonomiku o další miliardy korun. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vidíme před sebou příležitost. Za náklady jednoho dne se získá časový úsek čtyři dnů, kdy se omezí kontakty. Ideální by bylo, když by volno bylo i v pátek 13. listopadu. Za relativně nízké náklady se tak přeruší komunitní přenos viru,“ uvedl Středula. Situace v nemocnicích označil za velmi vážnou. Nepřetržité provozy nebo kritická infrastruktura by se nezastavila, dodal Středula.

„Přijde mi to jako rozumný nápad, mohlo by to velmi přispět ke snížení mobility a případně zrychlení poklesu epidemie. Klíčové bude stanovisko ministerstva zdravotnictví,“ reagoval ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Zavedení dodatečného dne volna připraví českou ekonomiku za současných podmínek nouzového stavu o dalších dvanáct miliard korun, reagoval na návrh analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Pokud by měly být dny volna navíc dva, půjde o 24 miliard Kč. Zatím se podle něj nezdá, že by situace v nemocnicích byla natolik kritická, aby měla taková dodatečná ztráta své opodstatnění. Je také otázkou, zda zavedení jednoho, případně dvou dnů volna navíc, byť ve spojení s víkendem a státním svátkem, opravdu výrazně zlepší epidemiologickou situaci, poznamenal.