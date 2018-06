Na alternativní cigarety se zahřívaným tabákem neplatí spotřební daň. Ministerstvo to chce změnit

Spotřební daň by se vedle běžných cigaret mohla nově vztahovat také na přístroje, které tabák nespalují, ale pouze zahřívají. Návrh ministerstva financí ve středu brzy ráno projedná vláda hnutí ANO v demisi. Přístroje pro zahřívání tabáku jsou na českém trhu poměrně nové a zatím stojí také mimo protikuřácký zákon. Praha 5:55 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alternativní cigareta se zahřívaným tabákem, zahřívaný tabák, kouření, cigarety (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vypadá to jako taková tlustší cigareta, do které je potřeba dát náplň. Ta vypadá jako normální cigareta, jenom je menší. Zastrčí se dovnitř, pak stačí podržet tlačítko a začne se to nahřívat,“ popisuje pro Radiožurnál kuřák Jan Ošmera.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alternativní cigarety se zahřívaným tabákem nepodléhají spotřební daní. Ministerstvo to chce změnit. Téma pro Tomáše Jelena

Tabák nehoří, ale nahřívá se zhruba na 350 stupňů. Nevzniká tak kouř a ani většina v něm obsažených škodlivých látek.

„Nemůžeme říct, že bychom měli dlouhodobé studie, protože tyto výrobky nejsou na trhu dlouho. Můžeme ale měřit složení toho, co konzument těchto nahřívaných tabákových výrobků vdechuje. A podle toho je tam opravdu o 60 až 80 procent méně toxických látek,“ vysvětluje Eva Králíková, která vede Centrum pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

70 milionů do státní pokladny

Zahřívaný tabák se podle ministerstva financí dostal na český trh ve druhé polovině loňského roku. Zatím se na takové výrobky nevztahuje spotřební daň, to by se ale mělo od příštího roku změnit.

„Hlavním důvodem tohoto opatření je, aby zahřívané tabákové výrobky nebyly daňově zvýhodňovány oproti ostatním tabákovým výrobkům na našem trhu, které podléhají spotřební dani,“ podotýká mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch.

Ministerstvo financí navrhuje, aby se nová spotřební daň odvíjela od hmotnosti zahřívaného tabáku. A protože je ho v náplních méně než v běžných cigaretách, celkové zdanění by bylo nižší.

Jedním z výrobců zahřívaného tabáku je společnosti Philip Morris. Cena jejích náplní je v současné době i bez spotřební daně srovnatelná s běžnými cigaretami. A člen představenstva firmy Philip Morris Tomáš Korkoš s případným zdaněním souhlasí.

„Sazba navrhovaná ministerstvem financí je v souladu s evropským trendem. Rádi bychom i po zavedení daně zachovali v našich prodejnách stejné ceny,“ doplňuje.

Stát počítá s tím, že obliba zahřívaných tabákových výrobků poroste. Pro příští rok počítá s daňovým výnosem asi 70 milionů korun. O rok později s víc než dvojnásobkem.