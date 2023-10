Málo odborníků i růst cen materiálů. České zbrojovky nestíhají, kvůli Ukrajině poptávka převyšuje nabídku

České zbrojovky rostou. Válka na Ukrajině odstartovala ohromný zájem armád po celém světě po vybavení a munici. Třeba státem vlastněný podnik Explosia loni dosáhl obratu přes jednu a čtvrt miliardy korun s rekordním ziskem skoro 200 milionů korun. Firmy ale naráží na nedostatek materiálů i technicky vzdělaných lidí, které potřebují pro další rozvoj. Praha 7:27 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní odhalení nové generace modelové řady Tatra Force zbrojovky Czechoslovak Group na veletrhu IDET letos v květnu | Zdroj: Czechoslovak Group | ©

„Z jedné evropské armády nám přišla poptávka řádově desetkrát vyšší než je naše roční produkce,“ říká generální ředitel pardubického výrobce výbušnin firmy Explosia Kamil Dudek.

Kromě Semtexu totiž firma vyrábí hnací náplně pro náboje do velkých děl. Jsou to takové kazety se střelným prachem a podle toho, kolik jich voják do děla naloží, letí projektil šest, 15 nebo i 30 kilometrů daleko.

„Ale v této chvíli my jsme schopni vyrábět kolem sedmdesáti, osmdesáti tisíc kusů ročně. A právě v rámci plánovaných investic bychom se chtěli dostat až na dvě stě tisíc,“ popisuje Dudek.

Proto Explosia plánuje za zhruba jednu miliardu korun zautomatizovat linky a navýšit výrobu střelného prachu, o který mají zájem i další výrobci nábojů v Česku a v zahraničí. Explosia to chce stihnout zhruba do dvou let a očekává, že do deseti let se jí investice vrátí.

„V tomto produktovém výrobku ten zájem bude nejméně po ukončení konfliktu na Ukrajině pět až deset let. Protože toto je dneska spíš výbava armád NATO, které dneska na Ukrajinu dodávají ze svých skladů. Tím pádem se vyprázdní ty sklady a budou se chtít zase časem zaskladnit,“ vysvětluje Dudek.

Firmu v tuto chvíli brzdí nedostatek kvalifikovaných lidí s technickým vzděláním. I kvůli tomu investuje do modernizace.

Materiál z Asie

Stejný problém řeší i společnost COLT CZ Group, výrobce nábojů a ručních palných zbraní. Mluvčí skupiny Eva Svobodová k tomu v emailu napsala, že do robotizace firma investuje stovky miliónů ročně: „Čímž stabilně navyšujeme výrobní kapacitu a zvyšujeme produktivitu práce, kdy na stejné množství vyrobených zbraní potřebujeme méně operátorů.“

Stejně je na tom podle tržeb největší česká zbrojovka Czechoslovak group. „Jedná se o velmi široké portfolio od bojových vozidel pěchoty, samohybných houfnic, tanků, raketometů přes podvozky tatra pro vojenské využití až po velkorážovou munici. Ve všech oborech obranného průmyslu, kde působíme, máme naprosto vytížené kapacity a investujeme do jejich rozšíření,“ potvrzuje mluvčí Andrej Čírtek.

Na několik let dopředu má obsazené kapacity i výrobce letadel společnost AERO Vodochody, který se potýká s nedostatkem surovin.

„Je velký nedostatek některých materiálů. Nabídka se výrazně zmenšila a není možné využít zdrojů z Ruska nebo Ukrajiny. Fronty se dnes stojí například na hliník, titan a další speciální kovy. Vedle prodloužení dodací doby se zpřísnily i platební podmínky. Kvótu si musíme alokovat hodně dopředu a z pohledu logistiky i výroby a řízení firmy je to hodně náročné,“ uvedla za firmu Radka Černá.

Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka české zbrojovky brzdí i subdodavatelé z Asie, kteří nestíhají uspokojit světovou poptávku a jejich dodací lhůty se z několika týdnů z dob před covidem prodloužily i na rok. Navíc zvyšují ceny.

„Je ohromný hlad. A také to, že vlastně z tradičního dodavatele surovin - byla to nejenom Čína, nejenom Indie, byla to třeba i Brazílie - se vlastně stal spotřebovatel surovin. Protože oni si vybudovali vlastní průmysl. Nejdřív nasytí vlastní průmysl a potom to, co zbyde, prodají tomu, kdo nabídne nejvíc. Pro představu, třeba třeba speciální oceli stojí dneska šestkrát víc, než stály před válkou,“ popsal Hynek.

Hynek očekává, že firmy, které loni těžily z prodeje skladových zásob, letos tak velké zisky jako loni mít nebudou. A to kvůli růstu cen materiálů i energií.