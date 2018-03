Babišův spěch ve věci GIBSu

Neboť zbavit se ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína, jak má Andrej Babiš (ANO) už pár týdnů evidentně v úmyslu, není vůbec jednoduché. Odvolat ho lze, zjednodušeně řečeno, je-li obviněn, anebo se prokáže, že představuje bezpečnostní riziko.

Ničím takovým ale Babiš prozatím nedisponuje, a tak sahá po nástroji s názvem zproštění funkce. Jenomže ani to není jednoduché a příslušný zákon říká, že člen některého bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby dočasně, a to v extrémních případech, z nichž nejzávažnější je podezření z trestného činu.

Co premiér, pokud slib dodrží, jako důvod ke zproštění funkce Murína uvede, teprve uvidíme. Pokud k tomu dojde. Ještě stále totiž může nastat situace, kdy ředitel bude chtít raději rezignovat, jak to prý po něm předseda vlády už minulý měsíc požadoval. A jistě by mu to zjednodušilo život.

Nomurovský precedent

A tlak na Murína, jak vidno, vyvíjí docela silný. Což vede k otázce, proč tak činí - a to v poměrném spěchu. A navzdory námitkám, že místo podobných personálních otázek by se měl premiér bez důvěry snažit sestavit kabinet, který už by dostal od sněmovny zelenou.

Babiš se ohání závažnými námitkami vůči fungování GIBSu pod Murínem od tří nejvýše postavených státních zástupců. Ve čtvrtek je shrnul do kontroverzní charakteristiky, že totiž Murín „místo aby pomáhal rozkrývat trestnou činnost policistů, tak ji zakrýval“.

Ale stejně by se asi mělo počkat na moment, až bude mít vláda k podobným krokům plnou legitimitu. I když jí ani v demisi provádět podobné záležitosti nic nebrání. Ale přece jen to vypadá poněkud dryjáčnicky.

Na druhé straně by si zase kupříkladu dnes rozhořčená ODS mohla vzpomenout, jak roku 2006 stihl její ministr financí bez důvěry Vlastimil Tlustý definitivně zamést pod koberec vleklou kauzu Nomura, v níž podle mnohých stát přišel o desítky miliard.

Námitky nejen ODS, ale samozřejmě i ČSSD, za níž Murín nastoupil do funkce, však zřejmě premiérovi zbavit ředitele funkce nemohou zabránit, členové výboru Babišovo rozhodnutí čistě jen vzali na vědomí. A tak zůstává ona otázka, proč premiér tak spěchá.

Možná proto, že se stav „vláda v demisi“ může poněkud protáhnout, a tak vlastně není nač čekat. Přičemž je nadto třeba v pozadí ledaco, o čemž se teprve dozvíme. A pořád je myslitelné i to, že ve hře o GIBS je částečně i kauza Čapí hnízdo. I když ji nějak úplně rozvrátit asi nejde.