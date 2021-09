Ekvádorci těží z vakcinační diplomacie svého lídra

Dejte mi sto dnů a proočkuji polovinu populace. Těmito slovy Guillermo Lasso na jaře lákal nerozhodnuté ekvádorské voliče před druhým kolem prezidentských voleb. Pětašedesátiletý bankéř rozhodně nepatřil k favoritům na vystřídání neoblíbeného Lenína Morena v čele státu. Lasso o nejvyšší úřad usiloval už po třetí, vždy bez úspěchu. Až do letošního roku. Komentář Quito 6:29 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekvádorský prezident Guillermo Lasso | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mnozí Ekvádorci byli překvapivým a velmi těsným zvolením obrýleného příznivce ekonomické liberalizace docela zklamaní, naopak mezinárodní společnost a trhy si oddechly.

Když se však Lasso koncem května ujal úřadu, o nějž roky marně bojoval, zaručil se, že během prvních sta dnů v čele země zařídí očkování pro polovinu více než 17 milionové andské země. Slib jak z příručky populismu, řekli by mnozí. Ekvádor se s pouhými třemi procenty očkovaných a zhruba dvěma miliony vakcín držel na chvostu proočkovaných i ve vlastním regionu, kde vakcinace vázne v celé řadě dalších zemí.

Nyní – tři měsíce poté – se však ukazuje, že se Lassovi jeho riskantní příslib podařilo splnit.

Zdravotníci aplikovali bezmála 20 milionů vakcín a plně očkovaných je více než 9 milionů obyvatel, tedy 52 procent celé populace, jak vyplývá z dat americké univerzity Johna Hopkinse, která sleduje a zaznamenává do online mapy výskyt onemocnění covid-19 v celém světě.

V Latinské Americe se Ekvádor dostal v proočkovanosti populace na třetí místo za Uruguay a Chile.

Nutné ekonomické reformy

Jak se to konzervativnímu prezidentovi podařilo? Dle analytiků citovaných listem Financial Times k tomu vedly tři faktory. Za prvé to byla Lassova vakcinační diplomacie. Prezident vyjednával a nakupoval od všech, západními farmaceutickými firmami počínaje, Ruskem a Čínou konče.

Za druhé vybral velmi schopnou ministryni zdravotnictví, lékařku Ximénu Garzón, a naslouchá jejím – odborníky podloženým – návrhům. A za třetí, nebál se do očkovací kampaně zapojit soukromý sektor, který pomohl především s logistikou a vytvořením vakcinačních center.

Lassova popularita se v uplynulých týdnech vyšvihla na více než 70 procent, což jistě způsobily zmíněné vakcinační úspěchy. Nicméně Lassovi pomohla i mimořádně nízko nastavená laťka po prezidentovi Morenovi, kterého si coby svého nástupce vybral někdejší prezident Raffael Correa, ideologický spojenec bývalého prezidenta Venezuely Huga Cháveze či Eva Moralese z Bolívie.

Lasso ovšem v uplynulém čtvrt roce neřešil jen covid-19, ba naopak. Úspěšně vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem, díky čemuž by Ekvádor letos mohl získat půl druhé miliardy a další miliardu dolarů v příštím roce. Jedná i o přistoupení k pacifické dohodě o volném obchodu, jež zahrnuje s výjimkou USA významnou část zemí ležících na obou březích Tichého oceánu.

Mnozí si na něm pochvalují, že je ochotný naslouchat i ideologickým oponentům a hledá shodu, nedrží se dogmat. Zda mu to vystačí v příštích měsících, se ukáže.

Ekvádorská ekonomika je ve špatném stavu. V loňském roce se HDP propadlo bezmála o osm procent, což výrazně navýšilo deficit státního rozpočtu. Lasso bude muset zavést řadu nutných ekonomických reforem, ale v Kongresu má jeho strana jen malou podporu.

Udržet nastolené tempo nebude snadné. V zájmu Ekvádorců, z nichž mnozí stále žijí ze dne na den, proto doufejme, že Lasso bude pozitivně překvapovat i nadále.

Autorka je publicistka