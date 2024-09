Konec vládní idyly

Pětikoaliční idyla končí. Z konstatování tohoto faktu se mohou radovat dva muži: Andrej Babiš (ANO) a Miroslav Kalousek (TOP 09). Ten první vyhrál krajské volby, což vnímá jako předehru velkého vítězství v příštím roce. Tomu druhému se dokořán otevřela cesta k založení strany rozpočtové odpovědnosti. Paradoxně právě exministr financí a kritik vládní politiky zprava, by mohl za příznivých okolností zachránit Fialův antibabišovský projekt. Komentář Praha 6:29 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Premiér si spočítal, že s Piráty po jejich propadu v krajských volbách už nemůže počítat do budoucí koalice.

Po konci Ivana Bartoše jako pirátského lídra čekají stranu rozbroje, nekonečné půtky na internetovém fóru, hledání nového smyslu.

To voliče vždy spolehlivě odradí, takže Piráty zřejmě čeká osud Zelených. Ve středu a na levici se usadí hnutí ANO a koalice Stačilo! s dominantní KSČM.

Tímto směrem tedy trojblok Spolu mířit nemůže. Proto by se mu Kalouskova podpora hodila – přesto, že se dnes podobné spojenectví jeví velmi obtížným.

Licitace o vládní křesla

Šéf ODS ale musí řešit hned několik dalších problémů. V první řadě to bude rekonstrukce vlády poté, co se chladnokrevně a bez stopy fialovské noblesy zbavil Pirátů. Tři volná ministerstva budou lákadlem hlavně pro Rakušanovy Starosty. Mají s čím licitovat.

Křeslo po Jozefu Síkelovi by měl obsadit nevýrazný poslanec Lukáš Vlček. Žádná mediální výhra by to nebyla a o té manažerské můžeme mít pochybnosti.

Premiérovi by se převelice hodilo, kdyby na tomto resortu zazářil někdo opravdu kompetentní, známý a respektovaný. Kdyby nemusel uspokojovat hladové a ambiciózní straníky typu Jana Skopečka, mohl by sáhnout kupříkladu po viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR Radku Špicarovi.

Ale takový luxus si zřejmě nedovolí. Přesto Fiala může tuto situaci, kterou sám zkonstruoval, komunikačně dobře využít.

Pokud bude změny v kabinetu předkládat jako záměr a nadechnutí před volebním finále, mohl by u veřejnosti bodovat.

Zase ti kmotři

Brání tomu ale několik věcí. Koncept široké koalice utrpěl značnou trhlinu. To využijí někteří vlivní členové ODS i ke kritice partnerství s TOP 09 a lidovci. Šéfa občanských demokratů bude stát mnoho sil, aby svoji dlouhodobou vizi obhájil.

Ještě větší energii bude muset věnovat odpovědím na otázky, jestli se ODS opět nestává stranou pro byznys a kmotry v pozadí.

Nejde o nepodložená obvinění Pirátů na jejich hysterické úterní tiskové konferenci, kde reagovali na vyhazov Ivana Bartoše z vlády. Jejich předseda udělal při spuštění digitalizace kupu chyb a odvolání si zasloužil.

To neznamená, že podezřívavost kolem postupu různých byznysových hráčů i antimonopolního úřadu není v této záležitosti namístě. V oprávněné kritice zdola se poněkud ztrácí fakt, že ministr Bartoš zrušil zakázku na IT systémy za dvě miliardy a vybral firmu, která je měla dodat za 400 milionů.

Mnoha důležitým lidem a jejich politickým spojencům tak šlápl na kuří oko. Když Piráti skončí v opozici, nikdo se na podobné věci už ptát nebude. Původní tendr totiž schválila Bartošova předchůdkyně Klára Dostálová (ANO).

Pokud začnou mít lidé pocit, že Petr Fiala nejen nemá potřebný tah na branku a místo konkrétních činů vysílá signály, ale už není ani „pan profesor“ s čistým stranickým štítem, může mu to zlomit vaz.

