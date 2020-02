Palestinci stupňují násilnosti proti Izraeli

Týden po zveřejnění amerického návrhu mírového řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci výrazně zesílily palestinské násilnosti proti Izraelcům. K drobnějším potyčkám s izraelskými vojáky na Západním břehu dochází už od oznámení amerického plánu, ale nejnověji začaly být incidenty násilnější. Komentář Praha 17:17 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Násilí Palestinců na Izrael stupňuje | Foto: Mahmoud Illean | Zdroj: ČTK/AP

Minulou středu vypukly nepokoje v Hebronu na Západním břehu, při jejich potlačování izraelští vojáci zabili 17letého Palestince. Ve čtvrtek najel v Jeruzalémě Palestinec autem do skupiny vojáků a dvanáct jich zranil, z toho jednoho těžce. Ten stejný den byl postřelen voják na Západním břehu.

V jeruzalémském Starém Městě začal jeden izraelský Arab střílet na hlídku a byl zabit. V pátek byly zraněny dvě příslušnice pohraniční policie na Západním břehu, na které Palestinci házeli zápalné láhve.

K nejhoršímu incidentu došlo v Dženínu, kam izraelští vojáci přišli zbourat dům jednoho teroristy, ale čekala na ně skupina ozbrojenců s kalašnikovy a dvě stovky Palestinců se zápalnými láhvemi.

Než se po dvouhodinové bitvě podařilo vojáky evakuovat, zabili dva Palestince, včetně člena bezpečnostních složek samosprávy, který na ně střílel. Před víkendem vyslala izraelská armáda posily na Západní břeh i k jeruzalémské Chrámové hoře, kde palestinské násilnosti propukají často.

Samospráva je zklamaná

Zhoršila se i situace v pásmu Gazy. Až do zveřejnění plánu Donalda Trumpa tam panoval největší klid za poslední dva roky, protože Egypt dojednával příměří mezi teroristickým Hamásem a Izraelem. Obě strany se neoficiálně zavázaly dodržovat klid a Hamás víceméně zastavil provokace u izraelských hranic i vypouštění zápalných balonů, které v předchozích dvou letech napáchaly obrovské škody na izraelském jihu.

V posledních dvou týdnech však z Gazy opět začaly létat rakety i zápalné balony. Ty jsou navíc ještě nebezpečnější než dřív – trsy balonů nesou víc výbušnin a nově i kovové kuličky k zesílení účinků exploze, a v pátek do Izraele dokonce přinesly hlavici reaktivního granátu. Teroristé také k balonům připevňují předměty, které mají upoutat pozornost dětí, například fotbalový míč.

Střely dopadají na izraelské území skoro denně. Přesto k nelibosti obyvatel jihu vláda premiéra Benjamina Netanjahua reaguje jen symbolickými odvetnými nálety na cíle Hamásu a vyhýbá se lidským ztrátám, aby hnutí ostřelování ještě víc nevystupňovalo. Izrael soudí, že je „omezené“, protože teroristé stojí o příměří a jen vyjadřují nesouhlas s mírovým plánem. Armáda však aspoň ruší vstřícná gesta přijatá před jeho zveřejněním – zakázala nedávno povolený dovoz cementu do Gazy, zrušila výjezdní povolení stovkám místních obchodníků a zmenšila rybolovnou zónu.

Hamás alespoň nic nepředstírá, ale Mahmúd Abbás má jako vždy dvě tváře. I když americký mírový plán odmítl s tím, že Palestinci proti němu budou bojovat „pokojnými prostředky“, jeho hnutí Fatah vyzvalo Palestince, aby „bránili Palestinu krví i duší“; a Palestinou myslí území „od řeky Jordán až ke Středozemnímu moři“, tedy celý Izrael.

Abbásova samospráva to tak dělá vždycky – západnímu světu tvrdí, že odmítá násilí, ale Palestince k němu pobízí. Izrael i spoluautor amerického mírového návrhu, Trumpův zeť Jared Kushner, připisují odpovědnost za nejnovější násilnosti Abbásovi, zatímco samospráva tvrdí, že napětí a eskalaci vyvolal americký plán a izraelský záměr anektovat Jordánské údolí. Je sice pravda, že ho Netanjahu po zveřejnění mírového plánu oznámil, ale po americkém nesouhlasu od tohoto nápadu couvl.

I když násilí eskaluje, samospráva je zklamaná; Palestinci se do další intifády nehrnou. Za první dvě zaplatili vysokou cenu a teď mají hodně co ztratit – hospodářská situace na palestinských územích i volnost pohybu jsou teď nejlepší za poslední léta. Do Izraele a židovských osad jezdí denně pracovat okolo 150 tisíc Palestinců a dostávají tam až třikrát vyšší platy než na území samosprávy. Kdyby vypukla intifáda, Izraelci zavřou hranice a zřídí nová kontrolní stanoviště a poměry se výrazně zhorší.

Intifáda snad tedy nevypukne, ale podněcování samosprávy může vést k vlně úderů takzvaných osamělých vlků, ke kterým docházelo v letech 2015–2016. Stovky útoků nožem, střelnou zbraní nebo pomocí automobilu tehdy stály život 35 Izraelců, tří cizinců a 235 Palestinců.

Izraelským vojákům se o víkendu podařilo bezpečnost v Jeruzalémě i na Západním břehu udržet, ale situace zůstává výbušná. Teroristé z Gazy odpalují rakety dál a žádná změna se nečeká, protože Netanjahuovi se před třetími předčasnými volbami začátkem března nechce do žádné větší vojenské operace a Hamás to dobře ví. Stačí však jediný vážnější incident, aby vzplanul rozsáhlejší konflikt.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu