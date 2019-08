Tváří protestů Rusů proti Putinovu režimu se nyní stala právnička Ljubov Sobolová, kterou úřady nepustily k volbám v Moskvě. Na sobotu oznámila záměr jít se projít centrem Moskvy. Prokuratura ji upozornila, že taková akce je zakázána. Sobolová odpověděla, že tam stejně bude. Komentář Moskva 10:29 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právnička Ljubov Sobolová v rukou ruské policie | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Souběžně na ni zaútočil muž z oddílu, který mnoho měsíců sleduje ji a její rodinu, zranil jejího manžela a šíří o ní pomluvy, které jako by z oka vypadly stylu někdejších poradců premiéra Miloše Zemana v operaci Olovo proti Petře Buzkové. Teď polil tento muž Sobolovou fekáliemi. Právnička opakovaně oznámila, že oddílu velí Putinův muž na špinavou práci Jevgenij Prigožin.

Kreml utahuje šrouby doma a handluje se Západem

Mezitím byl po ukončení čtvrtého termínu vězení opět zadržen a odsouzen k pátému termínu v řadě další opozičník a odmítnutý moskevský kandidát Ilja Jašin.

K chování režimu se vyjádřil někdejší důstojník KGB, pak opoziční poslanec Státní dumy v letech 2001 až 2012 Gennadij Gudkov: „To, co dělá státní moc, je obyčejný fašismus. Jinak se to hodnotit nedá.“ Gudkovův syn Dmitrij, rovněž opoziční exposlanec a jedna z tváří protestů, byl právě odsouzen k druhému termínu ve vězení.

Svědek ve věci boeingu MH17

Redaktor listu Novaja Gazeta Kirill Martynov uvedl, že režim před volebním dnem 8. září dává najevo obyvatelstvu toto: „Hra na politiku skončila, nastupuje normální diktatura.“

Známý spisovatel a publicista Viktor Šenderovič řekl: „Rusko je země s policejním režimem. Není tady žádná legitimní moc. Je to junta. Všechno láme přes koleno, protože může. Podle mě už ani nepředstírají, že nějaký zákon existuje. Jen lidi zavírají. Je to všechno jedna banda.“

Režim plánuje nasadit proti pokojným demonstrantům kozáky a bývalé vojáky z války proti Ukrajině na Donbasu. Důvodem můžou být odchody policistů ze zvláštních jednotek, které v poslední době dostaly příkazy k brutálním zásahům.

Předseda koordinační rady moskevských policejních odborů Michail Paškin řekl, že po těchto zásazích, zvláště po mlácení neozbrojených žen, se obyvatelstvo začalo na policisty dívat s nelibostí.

Vedení některých západních zemí k tomuto vývoji v Rusku nejen mlčí, ale naopak Donald Trump a Emmanuel Macron se snaží podat Putinovi pomocnou ruku v podobě vstřícných prohlášení. Musely je krotit hlavy dalších zemí, především Německa a Velké Británie.

Jako možná příčina zavírání očí nad ruským vývojem se uvádí handl, který nabídl Kreml Západu v podobě výměny ruských a ukrajinských zajatců. Ve chvíli, kdy tento text píšu, již opadlo páteční očekávání, že se tato výměna uskuteční a že její součástí bude ukrajinský režisér Oleh Sencov.

Zatím se to nestalo. Ukrajinský exposlanec Mustafa Najem uvedl, že se výměna zdržela kvůli tomu, že Rusové chtějí dostat Vladimira Cemacha. Je to jeden z klíčových svědků v mezinárodním procesu ve věci sestřeleného boeingu MH17. Z Ruska by už Cemach nesvědčil.

Autor je komentátor Práva