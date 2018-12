Wintonovy děti a my. Z Česka utíkaly i před českým antisemitismem

Německo vyplatí odškodné, pravda symbolické, dětem, kterým se podařilo před vypuknutím druhé světové války s pomocí britských dobrovolníků uprchnout do Velké Británie a dalších zemí západní Evropy. Týká se to i v Česku tak proslavených Wintonových dětí, jejich záchranu organizoval za tuto akci do šlechtického stavu povýšený sir Nicolas Winton. Až potud je vše v pořádku.

