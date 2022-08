Jan Budař natočil Prince Mamánka a obsadil se do hlavní role: Poctivě jsem hledal lepšího představitele

Proměnit knihu na film, za kterým z velké části stojí on sám včetně hudby, Jan Budař původně neplánoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Jan Budař, herec, režisér a hudebník. Moderuje Aleš Cibulka

„Při všech profesích, které jsem ve filmu zastával, jsem si říkal, že už je to moc. A to se potvrdilo, protože rok jsem šel z práce do práce. Byl to ‚záhul‘. Ale natočil jsem pohádku, kterou jsem si dlouho sám přál vidět v kině,“ shrnuje.

„Je jednodušší být hercem. Ale současně nelituji, že jsem se na tuto dráhu vydal. Jako herci mi to změnilo život. Dostal jsem se na druhou stranu barikády a pochopil, jak film funguje od námětu přes scénář až k realizaci,“ přiznává Budař a dodává:

Strakatý kos, mravenci a městské staveniště. Do kin míří dokument Planeta Praha Číst článek

„Jak říká Martin Scorsese, je to ani ne tak otázka talentu jako trpělivosti. Je to běh na dlouhou trať a člověk musí vydržet.“

Podobné množství filmařských úloh na jednom snímku v minulosti zastával snad jen Charlie Chaplin, uznává Budař. Vedle něj se ale na pohádce Princ Mamánek podílel třeba kameraman Jan Malíř s manželkou a rovněž kameramankou Olgou Malířovou Špátovou.

Budař v pořadu Blízká setkání na Dvojce vyzdvihuje herecké obsazení pohádky.

„Královnu hraje Jana Nagyová, Arabela, před kameru se vrací po 28 letech. Její manžel-král je Martin Huba. Hraje tam Bolek Bolívka, Veronika Khek Kubařová, Ondřej Vetchý je rytíř. A lákáme na, doufám, vtipný a zábavný děj. A také věřím, že pohádka má určitou hloubku a přesah a je pro celou rodinu.“

Dobrý hrdina a katarze

Dobrá pohádka by měla mít podle Budaře především dobrého hlavního hrdinu. „Tomu by mělo jít trochu o život, aby se mohl divák trochu bát. A zároveň by se měl dějem pobavit. A když je tam i katarze v závěru, tak to je pro mě nezbytnost, ale v českých pohádkách to moc nevídám,“ vyjmenovává a dodává:

„Vizuálně je to nádherné. Jan Malíř jako kameraman je mistr svého oboru. Žasl jsem, když nabarvil celý film, pro mě tomu dal novou dimenzi.“

Prince Mamánka natáčel Budař v Pohansku u Břeclavi, v Dětenicích a také v Českém ráji.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.