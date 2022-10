Zajímal ho osud židovských dětí, které unikly holokaustu. Se svým scénářem vyhrál prestižní cenu

Tisíce hodin psaní a mravenčí práce. Tím si musel projít český scenárista Patrik Křivánek, který jako první Čech získal prestižní scenáristickou cenu The Page International Screenwriting Award. V soutěži se dostal na druhé místo mezi téměř devíti tisíci scénáři. Zahraniční porotu oslovil s vyprávěním o stárnoucí ženě, která před světem tají, že unikla hrůzám holokaustu. Praha/Londýn/Los Angeles 0:10 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Spousta dětí se již nikdy nenašla nebo neshledala se svou rodinou a mě zajímalo, jak mohl vypadat osud těchto dětí,“ komentuje Patrik Křivánek svůj vítězný scénář | Zdroj: The Page International Screenwriting Awards

„Roubenka v Sudetech. Noc 1938. Paprsky světla prochází skrze mezery v prknech podlahy a vykreslují postavu čtrnáctileté Hanky, která je oblečená do noční košile a leží v mělké spíži ukryté pod podlahou,“ popisuje jednu ze scén historického snímku tvůrce Patrik Křivánek.

Jeho vítězný scénář s názvem Zablácené boty vypráví o stárnoucí ženě, která unikla holokaustu. Svou minulost se ale až do posledních dní svého života snaží tajit.

„Příběh je inspirován dětstvím mého dědy, který vyrůstal v česko-polském pohraničí. Naše rodina není židovská, ale mezi Židy měl děda spoustu přátel a spolužáků. Na počátku války, než se ještě vůbec nevědělo o stavbě koncentračních táborů, k nim do vesnice vtrhli nacisté a sháněli se po Židech. Spousta lidí se na poslední chvíli zachránila útěkem do lesů. Často to byly celé rodiny nebo jen jejich děti. Spousta těchto dětí se již nikdy nenašla nebo neshledala se svou rodinou a mě zajímalo, jak mohl vypadat osud těchto dětí,“ komentuje Křivánek svůj vítězný scénář, který obstál v konkurenci tisíců příběhů. Ten svůj psal čtyřiatřicetiletý autor při studiu v Londýně pět let.

„Porota ocenila ambici česko-americké a přes generační spolupráce a emoční barvitost příběhu. Čtyři roky jsem psal scénář sám, ale pořád mi v příběhu něco chybělo. Srdcem mého příběhu je ženská postava, matka. Proto jsem k sobě přizvala americkou scénáristku Laurii Weltzovou. Nemá zkušenosti s českou historií a s českou kulturou. Proto jsme se dlouho snažili najít cestu, jak příběh vyprávět tak, aby byl historicky autentický, aby se naše mezinárodní pohledy nerozcházely a abychom neskončili s příběhem jenom na kompromisu,“ dodává Křivánek.

Přesah do současnosti

Filmař sám si uvědomuje, že téma holokaustu se objevuje na filmovém plátně často, jemu ale chyběl příběh s přesahem do současnosti.

„Je jen hrstka filmů, které mluví nejenom o válce ale i o tom, že vlastně Židy a nejenom je, doprovázely noční můry až dokonce života. Prakticky také neexistují filmy, které ukazují, jak přeživší holokaustu hledali po válce své příbuzné a často je našli. Bohužel ale bylo někdy i pozdě,“ říká Křivánek.

Původně chtěl Křivánek vytvořit krátkometrážní verzi snímku. Nakonec měl ale kvůli covidu dostatek času, aby sepsal celovečerní stopáž a příběh přihlásil do prestižní scénaristické soutěže.

Pustit se chtějí do natáčení se svým týmem příští rok. Svou účast předem přislíbila herečka Eva Holubová nebo herec Jaroslav Plesl. Rozpočet filmu Zablácené boty by měl být kolem třiceti až čtyřiceti miliónů korun.