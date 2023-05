Kočky jsou divoká zvířata. Režírovat se nechají, jen když samy chtějí, říká francouzský režisér

Francouzský režisér Guillaume Maidatchevsky je jeden z největších současných specialistů na natáčení filmů se zvířaty. Natočil dokumentární a rodinné snímky s vlky, gepardy, lvy anebo polárními soby. Jeho Putování se sobíkem bylo uvedeno i v českých kinech. Tentokrát se věnoval adaptaci knihy Maurice Genevoixe Rroua o desetileté Clémence a kočce Vrnilce. V Česku ho můžete vidět pod jménem Život kotěte. Rozhovor Praha 14:02 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský film Život kotěte vstoupil do českých kin na začátku května | Zdroj: Cinemart

Lidé se často dělí na kočičí a psí typy. Jste tedy jako režisér filmu Život kotěte kočičí typ osobnosti?

Ne, dokonce myslím, že jsem byl spíš psí člověk. Když jsme začali film natáčet, tak jsem navíc zjistil, že jsem na kočky alergický! Naštěstí jsme natáčeli během covidu, takže jsme všichni museli nosit respirátory a roušky, a tak to nebylo tak hrozné.

Byl jsem ale z dřívějška mnohem víc zvyklý pracovat s divokými zvířaty. Natáčel jsem se slony a lvy v Africe a podobě. Přistupoval jsem tedy ke kočce podobně, je to pro mě divoké zvíře spíš než domácí.

Hranice mezi divokostí a domestikovaným zvířetem je ve filmu docela výrazné téma. Můžete to okomentovat?

Kočka je ve své mysli pořád divokým zvířetem. Když se bude chtít chovat zdomácněle, tak to udělá, ale rozhodne se o tom sama. Pracoval jsem s kočkami tak, že jsem se je snažil stimulovat k tomu, co jsem potřeboval. A pak jsem čekal. Řídit se nenechají.

Snímali jsme kočky ve výšce jejich očí jako herce a herečky. Vytvořili jsme nejlepší podmínky a nikdy nepřestávali točit. Improvizovali jsme. Pořád s nimi musíte být připravený na něco úžasného, jenže nikdy nevíte, kdy to přijde. Není to na povel. S kočkami plán B nestačí, musíte mít plán C nebo D.

Film Život kotěte | Zdroj: Cinemart

Kolik koček tedy hraje ve vašem filmu?

Měli jsme na place čtyři kočky, které se dělí o hlavní roli, ale jedna z nich nakonec natočila 80 procent celého filmu. Ta nás totiž nejlépe znala.

Po všech filmech se zvířaty, které už máte za sebou, co přijde dál?

Pracuju na dvou filmech. Jeden je o dvou polárních liškách na Yukonu v Kanadě. A druhý bude o psu a člověku. Budu pracovat se slepeckým psem a nevidomou herečkou.

Tak snad zase nepřijdete na to, že jste na některé z těch zvířat alergický.

Na psy jsem zvyklý, tak minimálně tam to doufám nehrozí!