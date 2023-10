Plachetka zpívá v newyorské Metropolitní opeře. ‚Můžeme i trochu improvizovat,‘ chválí si

Český hlas je v New Yorku velmi dobře slyšet. Není řeč o Organizaci spojených národů nebo Světové bance. Jde o instituci mnohem starší, která v největším americkém městě existuje už od roku 1883. Je to Metropolitní opera a tím hlasem je basbaryton českého pěvce Adama Plachetky. V těchto dnech vystupuje na newyorské scéně v roli Marcella v opeře Giacoma Pucciniho Bohéma. Od stálého zpravodaje New York 10:17 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Plachetka | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Předsálím prochází uvaděč se zvonky. Upozorňuje diváky, že představení za chvíli začne. Milostný příběh z latinské čtvrti v Paříži je z první poloviny 19. století. Veselý a hravý, ovšem se smutným koncem.

Bohéma ale není první operou, ve které Adam Plachetka v Metropolitní opeře zpívá. Už v roce 2015 debutoval v New Yorku v Mozartově Donu Giovannim jako Masetto. Jeho kolegům na scéně se s ním dobře hraje. Podle představitelky Musetty Olgy Kulchynské si Plachetka kolem sebe nebuduje hradbu jako někteří profesionální zpěváci.

„Je úžasný. Jakmile se s ním potkáte, máte pocit, jako byste se už léta znali. Tady jsem se s ním setkala poprvé. Ještě jsme spolu nikde nezpívali, ale měla jsem pocit: ‚No jistě, vždyť my se přece známe. Jako bychom spolu už 10 let pracovali na různých scénách.‘ Je velmi empatický a kolegiální. Zkrátka hned vidíte, že je to dobrý člověk,“ pochvaluje si v rozhovoru pro Radiožurnál.

Také představitelka hlavní role v Bohémě Mimi, tedy Federica Lombardiová, je ráda, že je Plachetka její kolega a kamarád. Potkali se letos na jaře v nastudování opery Don Giovanni. Od začátku spolu měli velmi dobrý vztah, protože český zpěvák je laskavý a výborný kolega.

Fórky na jevišti

Sólista Vídeňské státní opery začal sondovat možnosti zpívat v Metropolitní opeře v New Yorku už před 10 lety.

„Předzpívával jsem tady, tuším v 25 letech. A to přišli s tím, že jsem na něj ještě mlád. A rok nebo dva potom už jsme se na něčem domluvili a první roli mi nabídl i na sezonu 2013/2014. Na to mě ale bohužel nepustili z Vídně, takže jsem čekal o rok déle, když se mi to potom nekřížilo s povinnostmi doma,“ popisuje Plachetka.

Na jevišti v roli Marcella dělá Plachetka nejrůznější fórky. Vezme kolegovi židli a vymění ji za jinou nebo si hází s bagetou.

„Jsou to většinou všechno akce z režijní knihy. Je to produkce Franca Zeffirelliho, který si na inscenacích uměl dát záležet. Ale zrovna třeba ta výměna židlí jsou vtípky, které tu jsou nejspíš od premiéry,“ přibližuje.

„Myslím, že se všichni bavíme, že ta naše čtveřice dopadla dobře. Hezky jsme se sešli. Člověk ví, že si může trochu zaimprovizovat, ale jen v rámci možností, protože v těch scénách, kde jsme všichni čtyři, je to všechno tak hrozně rychlé, že když uděláte něco kolegovi jinak, než čeká, tak můžete rozbourat celou scénu,“ dodává.

To se ale ještě nestalo, a tak jsou po každém představení Adam Plachetka a jeho kolegové zpívající v Bohémě odměněni potleskem.