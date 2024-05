SOUTĚŽ: Cesta do duše fotbalového šoumena. Vyhrajte vzpomínkovou knihu Petra Švancary

„Když mně sebrali řidičák, potrestalo mě to vlastně dvakrát tolik,“ vzpomíná v knize Švancara na jednu ze svých výrazných mediálních kauz. „Vod té doby si na všechno dávám velkej pozor. I místo malýho piva, který bych si měl dát na oběd, si radši dám nějaký nealko než potom kvůli blbosti trpět.“

Známý sportovní bohém a svérázný fotbalový glosátor se v osobitém, více než 300stránkovém memoáru ohlíží za památnými okamžiky své kariéry. Před nikým a ničím si nebere servítky, nezatěžuje se zbytečnými kličkami a jde rovnou na bránu.

Jak přiznává, v určitém smyslu je rád, že nehraje profesionální fotbal v době sociálních sítí, kdy se podle jeho slov „setkáváme se spoustou nenávisti v komentářích a hejtováním“.

„Taky se dneska všechno fotí. To ti kluci fotbalisti maj tak složitý jít na pivo, protože každej se s nima chce vyfotit, všude je můžou natáčet. Jediná fotka s cigaretkou nebo s pivem může znepříjemnit život obrovsky,“ říká.

„To my jsme měli výhodu, když jsme v tym velkým fotbali začli být známí v devadesátých letech nebo těsně po přelomu. Nebyly ty mobily s foťákama, nikdo nás nemoh vyfotit, jak blbneme někde na diskotékách nebo v restauracích.“

Jak vypadal „život po životě“, který přišel s koncem Švancarovy aktivní hráčské dráhy? A jaké pikantní historky se odehrávaly v zákulisí? Barvité a zcela autentické vyprávění bere čtenáře přímo do středu českého fotbalového dění.

Petr Švancara svou fotbalovou kariéru začínal v Zetoru Brno, v deseti přišel do Boby Brno, ve 20 letech hrál za Uherské Hradiště, poté za Staré Město. Profesionálně hrál v Česku a na Slovensku a připsal si jeden start v české reprezentaci do 21 let.

Po skončení kariéry zahájil spolupráci s Českou televizí jako fotbalový expert. Od července 2020 je hráčem týmu TJ Vilémovice. Vedle toho se objevuje v zábavných televizních pořadech a je častým hostem fotbalového diskuzního pořadu TIKI-TAKA.

Na knize Já su já: Život po životě, kterou vydalo nakladatelství XYZ, s ním spolupracoval Tomáš Klement.

