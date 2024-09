SOUTĚŽ: Pohodová produktivita. Vyhrajte knižního poradce, jak vyzrát na prokrastinaci

UKÁZKA Z KAPITOLY JAK BYSTE MĚLI TUTO KNIHU VYUŽÍT?

Tyto stránky neobsahují jen další systém pro­duktivity, jehož pomocí vykonáte více věcí, ať to sto­jí, co to stojí. Jde o to, abyste dělali více věcí, které jsou pro vás důležité. Díky této knize se naučíte více o sobě a o tom, co milujete a co vás opravdu moti­vuje.

Moje metoda má tři části, týkající se různých aspektů pohodové produktivity. První část vysvět­luje, jak vám může pohodová produktivita dodat energii. Představuje tři „zdroje energie“, jež posilují pozitivní emoce – hru, moc a lidi –, a vysvětluje, jak je můžete začlenit do každodenního života.

Druhá část zkoumá, jak pomocí pohodové pro­duktivity překonat otálení. Dozvíte se o třech „pře­kážkách“, kvůli kterým se cítíte hůře – nejistotě, stra­chu a netečnosti –, a zjistíte, jak je můžete překonat. Když je odstraníte, nepřestanete jen otálet, budete se rovněž cítit lépe.

A ve třetí části prozkoumáme, jak nás může po­hodová produktivita dlouhodobě posilovat. Bude­me se zabývat třemi typy vyhoření: vyhořením způ­sobeným přílišným úsilím, vyhořením z vyčerpání a vyhořením, jehož příčinou je nevyrovnanost. A vy­světlím vám, jak můžete využít tři prosté „opory“ – šetření energií, načerpání nové energie a vyrovna­nost –, abyste se necítili lépe jen několik dnů nebo týdnů, ale několik měsíců nebo let.

Každá kapitola obsahuje praktické rady. Mým cílem však není nabídnout vám obšírný seznam úkolů. Chci vám nabídnout filozofii: nový způsob myšlení o produktivitě, který můžete v životě uplat­nit podle vlastního uvážení.