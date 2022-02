‚Vskutku masivní útok.‘ Hackeři před začátkem olympiády napadli weby České televize

„Dnes startuje olympiáda. A to je pravděpodobně i důvod, proč naše weby čelí vskutku masivnímu DDoS útoku. Děláme, co můžeme, ale prosíme o shovívavost,“ uvedla Česká televize na twitteru.

„Jestli jste chtěli do HbbTV ČT nebo zkusit některou z našich mobilních aplikací, dnes na to bohužel není dobrý den. Kromě výpadku webů ČT nefungují ani aplikace. Snažíme se vše zprovoznit do zahájení ZOH, ale zatím to nemůžeme garantovat. Díky za pochopení, držte nám palce!“

Kolem 11.00 se na domovskou stránku České televize nedařilo dostat. Chybu hlásily i stránky iVysílání a živého vysílání, naopak web ČT24 fungoval.

Před kybernetickými útoky na cíle v Česku varoval na konci ledna Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Dával je do spojitosti se situací na Ukrajině.

V případě médií je podle úřadu vyšší pravděpodobnost právě DDoS útoků. Při útoku DDoS (distributed denial-of-service) se hackeři snaží zaplavit síť neobvykle vysokým objemem datového provozu s cílem ochromit ji, aby nezvládla rozsah požadovaných dat.

‼ On-line vysílání ČT sport, včetně Slavnostního zahájení ZOH od 13:00, můžete bez ohledu na výpadky sledovat zde https://t.co/T2xXFB8Oce — ČT sport (@sportCT) February 4, 2022