Seriálový Princip slasti nabízí ambiciózní mezinárodní noir. V dabingu se to ale skoro ztratí

Z jedné kriminálky rovnou do druhé. Na České televizi v pondělním hlavním čase střídá Sedláčkův Sever nový desetidílný seriál Princip slasti. Vyšetřování mezinárodního případu v něm bude vést Karel Roden s kolegy z Polska a Ukrajiny. Recenze Oděsa / Varšava / Praha 17:45 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Je krátce po jedné hodině odpoledne. Pozornost lidí užívajících si radovánek na oděské pláži přiláká hejno racků, které krouží nad loďkou houpající se na klidné hladině moře. Leží v ní mrtvola mladé dívky bez ruky.

Toho samého dne večer nacouvá ve Varšavě do zaparkovaného auta s líbající se dvojicí tmavé vozidlo. V jeho kufru policie později objeví posmrtně uříznutou dámskou paži. Další se najde tentýž večer v tašce, jevištní rekvizitě, během představení v pražském Divadle Radka Brzobohatého.

‚Je to moje dítě, ale už ho nemám ráda.‘ Nový dokument ukazuje případy domácího násilí na seniorech Číst článek

Brutální vraždy mladých žen, jejichž horní končetiny se postupně začnou objevovat na zdánlivě náhodných místech tří evropských měst, spojí v mezinárodním vyšetřování trojici kriminalistů. Desetidílný seriál, jehož příběhová linka se odehrává v průběhu deseti dní, se tak vedle pomalého rozplétání případu pustí do odhalování charakterů svých hlavních hrdinů i jejich osobních konfliktů.

Major Viktor Seifert (Karel Roden) už pomýšlí na důchod. Udržuje nezávazný vztah se státní zástupkyní Danielou (Aňa Geislerová) a těší se, že bude brzy dědečkem. Kapitán Serhij Franko (Sergey Strelnikov) je z principu samotář, a to jak v práci, tak v osobním životě. Nevěří na to, že by policisté měli mít rodiny.

Vrchní komisařka Maria Sokołowska (Małgorzata Buczkowska) je zase typickou ženou ve světě mužů: tvrdou a nekompromisní profesionálkou, která dá málokdy najevo své emoce. Teď ji navíc ještě začne vyšetřovat policejní inspekce.

Princip slasti s sebou nese jako vůbec první seriálová koprodukce České republiky, Polska a Ukrajiny velká očekávání. Aspoň z prvních epizod vyplývá, že nový projekt polského režiséra Dariusze Jabłońského má všechny prostředky k tomu, aby ty ambice naplnil.

Fotogalerie (5)







Chvíli trvá, než se střípky kriminálního případu spojí do nějaké zřetelnější zápletky. A stejně tak si divák musí nejdříve pár dílů počkat, než se trojice dějových linek sleje do jedné, čímž konečně seriál získá svou pravou chuť.

Scénář Macieje Maciejewského rozvíjí příběh na třech různých místech a reflektuje ho očima trojice tolik rozdílných postav. Přestože buduje na temnotě, špíně a syrovosti, ukazuje také unikátní kouzlo každého ze zobrazených měst.

Daří se mu zdůraznit odlišné životní postoje kriminalistů i jejich přístupy k vyšetřování, které mají častěji co dělat s místem jejich působení než osobní motivací. Vůbec nejvýrazněji se to asi projevuje u Serhije Franka, jenž k práci využívá nedocenitelného přehledu bývalého delikventa se jménem Škorpion.

PRINCIP SLASTI krimi thriller

ČR / Polsko / Ukrajina, 2019, 10 × 60 min

Režie: Dariusz Jabłoński

Scénář: Maciej Maciejewski

Hrají: Karel Roden, Małgorzata Buczkowska, Sergey Strelnikov, Aňa Geislerová, Kryštof Hádek, Marek Taclík, Martin Finger, Lucie Zedníčková, Robert Mikluš, Martin Pechlát Bez hodnocení

Právě ta drsná realita, jeden z klíčových motivů noirových detektivních příběhů, se však v české verzi významnou měrou ztrácí. Kvůli přístupnosti od 15 let se třeba příliš brzy přestřihává ze záběrů, které zobrazují drastickou či grafickou situaci.

Divák se proto musí mnohdy spoléhat na slovní popis, aby si udělal přehled o tom, k čemu vlastně došlo, což trochu sráží význam televizního vyprávění. Kamera totiž často odhalí jen část celkového obrazu. Kvůli tomu není jasné ani to, že jsou oběťmi ženy nebo že jim chybí paže.

Vůbec nejvíc škod ovšem na seriálu napáchá samotný český překlad a dabing. Nemluvě o tom, že nedává moc smyslu, aby v příběhu, jehož půvab z velké části vychází ze spolupráce zástupců tří národů, mluvili všichni totožným jazykem. Především to ale z dramatu odebírá jistou přirozenost. Což se ukáže přesně v tu chvíli, kdy dojde na pražskou část, projev herců se uvolní a ztratí tu úsměvnou frázovitost, s níž se v českém podání vyjadřují jejich zahraniční kolegové.

Kvality nové série tudíž nejspíš oceníme až v původním znění s neomezenou přístupností. Jenže tu Česká televize uveřejní pouze na své platformě iVysílání.

První epizodu desetidílné série Princip slasti odvysílá Česká televize 14. října od 20.05 na ČT1, a to v dabované verzi s přístupností od 15 let. Seriál si v původním znění s titulky a přístupností pro dospělé můžete pustit na iVysílání.