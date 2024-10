V minulosti medaile vyhrával, teď k nim pomáhá ostatním. Státní vyznamenání získal Martin Doktor

Medaili za zásluhy v oblasti sportu dostal Martin Doktor. Bývalý rychlostní kanoista je už dlouhé roky šéfem výprav na letní i zimní olympiády. Už přes deset let je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru. U sportu tak zůstal i po aktivní kariéře, ze které má dvě zlata z olympijských her. Profily vyznamenaných Praha 21:05 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Doktor | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Než zazněly komentáře jeho dvou zlatých jízd na hrách v Atlantě 1996 na pěti stech metrech a kilometru, strávil Martin Doktor dětství v lodi.

Poslechněte si medailonek Martina Doktora, který obdržel Státní vyznamenání za zásluhy v oblasti sportu

„Základ bylo sejít se na loděnici, ale nejen trénovat, ale i ve dnech, kdy bylo volno, tak jsme pokecali a měli partu a kamarády. Role rodičů pokračovala dál, tak ve věku 18, 20 a výš, kdy jsme v podstatě přišli na to, že to bude správná cesta se sportem živit a fungovali jako rodinný tým. Bylo to pro mě důležité, protože jsem neměl pocit velkého odloučení, protože sportování a cestování po světě tohle přináší. Měl jsem rychlou zpětnou vazbu, kdy jsme s otcem fungovali ve starším věku. Kolem šestnácti let mě netrénoval, to byli jiní lidé, ale ve věku, kdy by mohly nastat konflikty, tak tím jsme si neprošli a začali spolu pracovat na profesionální bázi,“ sdělil Radiožurnálu Sport Doktor.

Motivační vzkaz

A pak Martin Doktor vstoupil mezi světovou elitu. Třeba i díky vzkazu, který dostal od olympijského vítěze ze Soulu 1988. To bylo Doktorovi 14 let.

„Zmíním Ivana Klementěva, se kterým jsme v pozdějším věku soupeřili, ale měl jsem od něj doma na kusu materiálu, který je to, na čem se klečí v lodi, tak mi to táta přivezl a bylo tam napsáno: Přeji ti úspěch, Ivan Klementěv. Pro mě to tenkrát znamenalo nepředstavitelnou věc. Jednoho dne jsem mu to přinesl ukázat a on věděl, protože se znal s tátou, tak věděl, o koho jde,“ vzpomíná dvojnásobný olympijský vítěz.

Šéf české výpravy na olympijských hrách v Paříži Martin Doktor | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

A jak znělo v další kanoistické velmoci - v Maďarsku - Doktor Klementěva porazil v Atlantě na kilometru.

„Myslím, že na to mračení došlo už po kilometru a od té doby už je to spíš radost,“ vyprávěl tehdy Doktor.

V roce 1996 se stal Doktor v Česku sportovcem roku. Poslední medaili na velké akci získal před více než dvaceti lety. V současnosti je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru a také šéfem výprav na zimní i letní hry. Naposledy se ho týkaly ty v Paříži.

Další olympijská mise ho bude čekat za necelé dva roky, až se čeští olympionici budou chystat na zimní hry do Milána a Cortiny d´Ampezzo.