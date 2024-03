Moc jsem to nezvládl takticky, ale jsem ve finále, těší Krska. Boj o medaile pro něj bude životním závodem

Atlet Matěj Krsek si na svém prvním halovém mistrovství světa v sobotu večer zaběhne finále čtyřstovky. Třiadvacetiletý sprinter zvládl v pátek bez problémů rozběh a dostal se i ze semifinále, přestože průběh druhého závodu v Glasgow už pro něj nebyl tak hladký jako na úvod šampionátu. Glasgow 10:53 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Krsek | Zdroj: ČTK / AP

Na posledních čtyřech halových světových šampionátech se do finále čtyřstovky vždy probojoval český atlet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal čtvrtkař Matěj Krsek po postupu do finále halového mistrovství světa

Po třech titulech Pavla Masláka byl před dvěma lety pátý Patrik Šorm a v sobotu večer sérii prodlouží Matěj Krsek, který se také dostal až do souboje o medaile.

„V tuhle chvíli si myslím, že jsem to moc nezvládl takticky, ale zase jsem nechtěl úplně brzdit. Skoro celé druhé kolo jsem šel ve druhé dráze, ale jsem ve finále a to kdyby mi někdo řekl před půl rokem, tak bych mu nevěřil. Z tohoto pohledu jsem vlastně šťastný,“ povídal Matěj Krsek po večerním pátečním semifinále, kdy už měl v nohách druhou ostrou čtvrtku v jednom dni.

Před ní se prý cítil velmi dobře, ale na seběhu po dvoustovce se nevešel mezi Nora Karstena Warholma a Jamajčana Rusheenema McDonalda - naběhal tak ve druhé dráze dost metrů navíc a v cílové rovince se na něj dotahoval i nakonec první nepostupující - Slovinec Rok Ferlan.

Večerní finále

A přestože je finálová účast pro třiadvacetiletého Krska zatím životním individuálním úspěchem - na halovou čtyřstovku stále nemá úplně pozitivní pohled.

„Pro mě je to jako zábavnější disciplína, ale vlastně ji nemám rád, protože ve většině případů je to neférové, protože musí někdo brzdit, zpomalit. Jsou tam i často srážky. Není to úplně moje disciplína,“ dodal český atlet.

I tak ale je Matěj Krsek mezi šesti nejlepšími atlety běhu na 400 metrů na halovém světovém šampionátu a ve 22.10 se pokusí z nevýhodné první dráhy udělat co nejlepší výsledek. Finále čeká večer i tyčkařku Amálii Švábíkovou.