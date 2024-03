Debutant Staněk: Pro nás je důležité, že jsme na dostřel. Když Sparta zaváhá, musíme být nachystaní

Ligové derby pražských S ve 23. kole gól nepřineslo. Fotbalisté Sparty remizovali se Slavií 0:0 a udrželi tak v tabulce čtyřbodový náskok. Domácí se tedy znovu zase o kousek přiblížili obhajobě mistrovského titulu.

„Z obou stran jednoznačně velmi dobře zvládnutý taktický souboj. Trošku se potvrdilo, že ani jedno z těch mužstev se nebude úplně tlačit do nějakého obrovského rizika,“ zhodnotil 310. derby pražských S fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Poprvé od července 2020 v duelu Sparty se Slavií neviděli fanoušci gól. „Jsem trošku zklamaný, že jsme nevyhráli, ale zároveň se někdy musíte spokojit s druhým nejlepším výsledkem. Tím tentokrát byla remíza s týmem, který nám prokázal respekt, jaký si zasloužíme. Dokonce kvůli nám změnili svou herní filozofii. Předchozí derby, co jsem zažil, nás vždy napadali po celém hřišti. Tentokrát se koncentrovali na defenzivu a iniciativu nechali na nás,“ prohlásil trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

Nedobytná Letná

Až ve dvanáctém domácím zápase tohoto ligového ročníku nedokázali obhájci titulu zvítězit. I tak ale mají sedm kol před koncem základní části na čele tabulky před Slavií stále náskok čtyř bodů.

„Pro nás je důležité, že jsme pořád nějakým způsobem na dostřel. Pořád je to třeba o dvou zápasech. My se musíme teď soustředit na sebe, abychom získávali plný počet bodů. A když Sparta zaváhá, musíme být nachystaní. A stále věříme, že v tom boji o titul jsme a budeme bojovat,“ tvrdí brankář Jindřich Staněk, který v nedělním derby zažil premiérový zápas v dresu Slavie.

Na soutěžní start kvůli zdravotním problémům s lýtkem čekal přes dva měsíce. V ostře sledovaném souboji na Letné ale Staněk moc práce neměl.

„Snažil jsem se být v nějakém balancu, abych nebyl moc přemotivovaný a samozřejmě abych byl pořád ready. Trénoval jsem celý týden s nějakou postupnou zátěží, kdy jsme testovali to lýtko, co vydrží, a dospělo to až do toho, že jsem mohl do intenzivního tréninku. Takže pak už bylo na trenérech, jestli mě chtějí postavit. Já jsem řekl, že jsem připravený,“ popsal brankář Slavie.

Další těžké zápasy

Obě pražská S čeká v závěru základní části ligy náročný program. Už ve čtvrtek nastoupí k úvodním zápasům osmifinále Evropské ligy. Sparta, která bude v dubnu navíc usilovat i o finále domácího poháru, přivítá Liverpool. A Slavia bude hrát na hřišti AC Milán.

Sparta si v Evropské lize zahraje s Liverpoolem, Slavie se utká s AC Milán. Plzeň v nižší soutěži čeká Ženeva Číst článek

„Teď máme samozřejmě Evropskou ligu, kde chceme zase podat co nejlepší výkon. A vyhrát v neděli a pak vyhrát každý další zápas, který přijde. To je pro nás klíč k tomu, abychom ten náskok vztahovali,“ uvědomuje si trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský.

Už o nadcházejícím víkendu by se jeho svěřenci mohli Spartě v tabulce přiblížit. Obhájce titulu totiž čeká v neděli duel na hřišti aktuálně třetí Plzně. Slavia nastoupí proti Teplicím.

„Slavia v tuhle chvíli bude muset spoléhat na to, že Sparta někde klopýtne, a potom si to v nadstavbě spolu rozdají opravdu naostro,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Horváth. Pokud se Slavia v následujících sedmi kolech nedostane v ligové tabulce před Spartu, bude se v nadstavbě hrát další derby znovu na Letné.