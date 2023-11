Už to v nás zrálo nějakou dobu, říká Šilhavý o konci realizačního týmu u fotbalové reprezentace

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Na závěr kvalifikace v Olomouci porazili Moldavsko 3:0 a ve své skupině skončili druzí za Albánií. Trenér Jaroslav Šilhavý ale na šampionátu v Německu reprezentaci nepovede, společně s realizačním týmem totiž u mužstva skončil. Olomouc 9:04 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Jaroslav Šilhavý přiznal, že o jeho konci u reprezentace bylo jasno už před zápasem proti Moldavsku | Foto: Reuters, Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

„Ta situace, která kolikrát eskalovala, ten tlak na nás, na mou osobu během posledních dnů a týdnů, byl enormní. I s kolegy jsme se rozhodli už před zápasem, že pokračovat nebudeme a skončíme,“ prohlásil Jaroslav Šilhavý, který na reprezentační lavičce vydržel přes pět let.

Pozice zkušeného trenéra byla v ohrožení už po říjnové prohře v Albánii, tehdy ho ale výkonný výbor fotbalové asociace podržel. Po vítězství s Moldavskem Šilhavý nakonec rezignoval sám.

A připustil, že k jeho rozhodnutí přispěla i kauza kolem tria Brabec, Coufal, Kuchta, které po sobotní návštěvě olomouckého baru mužstvo předčasně opustilo. „Taky mě to hodně ranilo. Nicméně už to v nás zrálo nějakou dobu. Samozřejmě to vliv také mělo, ale nebylo to úplně to zásadní. Nemyslím si, že to udělali kvůli tomu, abych skončil,“ vysvětlil Šilhavý.

Dvaašedesátiletý kouč vedl českou reprezentaci od září 2018. Předloni s ním došel až do čtvrtfinále EURO, před tím ho dovedl do elitní skupiny Ligy národů, ale v kvalifikaci mistrovství světa neuspěl.

Vstup do právě skončené kvalifikace mistrovství Evropy českým fotbalistům vyšel, pak ale začali ztrácet body a postup vybojovali až v posledním zápase.

I díky trenérovi Šilhavému ale národní tým ani poosmé v samostatné historii na mistrovství Evropy chybět nebude. „Mám velkou radost, že se to podařilo a splnili jsme úkol postoupit na EURO, že zase nechybíme. A věřím, že budeme znovu úspěšní,“ zdůraznil Jaroslav Šilhavý, kterého po poslední tiskové konferenci v roli kouče českých fotbalistů vyprovázel potlesk přítomných novinářů.