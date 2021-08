Obránce Brabec opouští Plzeň a míří do Řecka, nové angažmá našel i jeho bývalý spoluhráč Ondrášek

Plzeňské fotbalisty opouští Jakub Brabec. Reprezentační obránce odchází do Arisu Soluň, s kterým se podle řeckých médií dohodl na tříleté smlouvě. Třetí tým uplynulého ročníku řecké ligy zveřejnil na svém twitterovém účtu fotografie z příletu nové posily. Nové angažmá bude mít i Brabcův bývalý spoluhráč z Plzně Zdeněk Ondrášek, který se po konci v FCSB vrací do Tromsö. Soluň (Řecko)/Tromsö(Norsko) 16:29 30. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Brabec | Zdroj: Reuters

„Mám radost, že jsem tady. Je to pro mě nová výzva. Ještě mě čeká zdravotní prohlídka a podpis smlouvy. Pak bude čas říct více,“ citoval Brabce server Metrosport.gr. „Spoluhráči z národního týmu Vaclík a Pekhart mi tenhle přestup doporučovali. Mohu hrát hned, ještě v neděli jsem hrál za Plzeň. Mám za sebou normální přípravu i soutěžní zápasy,“ uvedl devětadvacetiletý český obránce.

Brabce, který v pondělí kvůli přestupu chyběl na reprezentační srazu, čeká třetí zahraniční angažmá. Před pěti lety přestoupil z pražské Sparty do belgického Genku, odkud v létě 2018 odešel na roční hostování do tureckého Rizesporu. Předloni přišel do Plzně, kde plnil i roli kapitána.

V české lize, kterou hrál i za Viktorii Žižkov a Brno, má za sebou Brabec 169 zápasů, v nichž dal 10 gólů. V roce 2014 slavil se Spartou double za triumf v lize a poháru. V reprezentaci dosud nastoupil ve 22 utkáních a jednou skóroval.

Ondrášek do Norska

Útočník Zdeněk Ondrášek se po předčasném konci v týmu FCSB vrací do Tromsö. Norský klub dnes na svém webu informoval, že se s dvaatřicetiletým fotbalistou dohodl na smlouvě do konce sezony.

„Nemohli jsme se vyrovnat nabídkám, které měl z Polska, Rumunska nebo Indie. Ale řekl, že rozhodlo srdce,“ uvedl trenér staronového nováčka norské ligy Lars Petter Andressen.

Ondrášek za Tromsö nastupoval v letech 2012 až 2015, kdy za něj odehrál 142 zápasů a dal 55 branek. Za sebou má také angažmá v Českých Budějovicích, Krakově nebo Dallasu.

Naposledy působil v rumunském FCSB, kde ale vydržel pouhý měsíc. Od příchodu totiž čelil kritice výstředního majitele klubu Gigiho Becaliho a po vyřazení v předkole Evropské konferenční ligy se klub s Ondráškem dohodl na ukončení smlouvy.