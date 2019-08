Nevím, co by se muselo stát, aby Juventus neobhájil titul, říká Rozehnal před startem Serie A

Zorganizovat velkolepé oslavy v Turíně umí moc dobře, ostatně mají s nimi bohaté zkušenosti. Vždyť v každé z posledních osmi sezon měl boj o mistrovský titul více méně podobný scénář a hlavně na konci pokaždé stejného vítěze.

Jako by se z toho v Itálii stávala tradice. Jestli Juventus zas a znovu vyhraje, není samozřejmě tak jisté, jako že po obědě začne odpolední siesta, ale bývalého obránce římského Lazia Davida Rozehnala nenapadá nikdo další, kdo by mohl za devět měsíců slavit s pohárem.

„Určitě budou hrát prim. Nevím, co by se muselo stát, aby titul znovu neobhájili. Být takhle suverénní je pro ně určitě skvělé, ale zároveň je zarážející, že mají takovou suverenitu,“ říká Rozehnal.

Fanoušci Juventusu by asi nesouhlasili, ale ti nezaujatí si možná říkají, že úspěchy turínského týmu dělají v posledních letech Serii A trochu nudnější soutěží.

Neuznané góly, opakovaná penalta. V anglické fotbalové lize si zvykají na systém VAR Číst článek

„Ti vlčáci za ním se mu budou chtít zakousnout do lýtka. Pevně doufám, že to tak bude a že by to třeba mohlo být vyrovnanější,“ říká Rozehnal.

Jenže nahánějte soupeře s nestárnoucím Cristianem Ronaldem, Paolem Dybalou nebo Giorgiem Chiellinim. Otázkou je, proč tahle doma tolik suverénní parta obvykle herně uvadá, jakmile na jaře přijdou zápasy play-off Ligy mistrů. Nový trenér Juventusu Maurizio Sarri naznačuje, že to svědčí o slábnoucí kvalitě italského fotbalu.

„Liga mistrů je nesmírně náročná, až tam se ukáže naše skutečná síla. Nesmíme si nechat utéct konkurenci, musíme zmenšit tu mezeru mezi námi a top mužstvy Evropy. Musíme se vrátit tam, kde jsme byli před 20 lety,“ říká Sarri.

Jen jestli Juventusu na mezinárodní scéně paradoxně trochu neškodí suverenita v italské lize. V té bude útočit na devátý titul v řadě a začne s tím hned zítra v úvodní hrací den Serie A.