Roku 2029 bude stadion zkolaudovaný a funkční, říká ostravský zastupitel Semerák o Nových Bazalech

Už zhruba rok se intenzivně pracuje na tom, aby se Baník Ostrava vrátil na Bazaly. Na jaře to bude deset let, co musel slezský klub ikonický stadion opustit. Ale nejspíš už v roce 2029 by se mohl vrátit. Na stejné místo, ale na zbrusu nový stadion pod názvem Nové Bazaly. A o tom se s ostravským zastupitelem za hnutí Ostravak Lukášem Semerákem v regionálním rozhovoru Radiožurnálu Sport bavil ostravský reportér David Procházka. Ostrava 17:39 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současná podoba areálu na Bazalech | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Budeme se bavit o Nových Bazalech. Už se tam nehraje od roku 2015 a možná za čtyři, pět let by se tam hrát mohlo.

Pevně věřím, že tomu tak bude. Dnes se tam trénuje, hrají se tam přátelská utkání a ambicí je, aby se tam hrála utkání první ligy a reprezentace. Plány máme, vykročili jsme na cestu Nových Bazalů a pevně věřím, že ji dokončíme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ostravským zastupitelem za hnutí Ostravak Lukášem Semerákem o výstavbě stadionu na Bazalech

Ostrava se zhruba před rokem rozhodla zkusit možnost postavit Nové Bazaly na místě starých Bazalů. Na jaře vyšla studie o proveditelnosti, tak začněme tím.

Je to víceméně rok, co jsme si řekli, že Ostrava potřebuje fotbalový stadion, o té potřebě asi bylo řečeno hodně. Padaly různé návrhy, historicky byl návrh vystavět ho ve Svinově, pak se dlouho hovořilo o Zárubku, o Hrušově a kolem Bazalů každý chodil po špičkách jako kolem kouřícího hrnce, každý se ho bál dotknout. A my jsme si říkali: „Pojďme začít tam, kde Baník skončil.“ To znamená, než se budeme zabývat další lokalitou, která by samozřejmě budila emoce, tak si pojďme konečně říct, jak je to s Bazaly.

Proto jsme udělali studii, jejímž cílem bylo, aby nám architekt řekl, jestli je možné takový stadion, tehdy 15 tisíc lidí, na Bazalech postavit, při eliminaci toho, co tam bylo postaveno. My nechceme ani nemůžeme vzít a šmahem zahodit celou investici, která tam byla provedena před devíti, deseti lety, chceme ji maximálně zachovat. Architekt přišel s tím, že to možné je a věci se daly do pohybu.

Pojďme vyvrátit mýty, které se kolem Bazalů v posledních 15 letech objevily. Především jeden z bývalých majitelů tam chtěl stavět byty, tak možná využil projektu Stadiony 2010, kdy argumentoval tím, že tam není dostatek parkovacích míst a zároveň je stadion poddolovaný, prý tam byl i protiatomový kryt.

O tom vůbec nic nevím. Co se týče poddolování, respektive geologického podloží, tak na počátku prosince jsme v situaci, kdy máme hotový karbonový model a probíhají vrty. Je tam přes padesát vrtů v místech, která by nám měla specifikovat podmínky zakládání.

Definitivní výsledky geologického průzkumu budou známy někdy v druhé polovině ledna. Dnes už se nebavíme o tom, jestli tam stadion půjde postavit, ale o tom, jakým způsobem bude případně zapotřebí zpřesnit podmínky jeho zakládání. Navíc se pohybujeme ve třetím tisíciletí. Máme technologie, které nám umožní nejen to důkladně prověřit, ale případně i pořádně postavit

Ty mýty, já se do historie moc nechci vracet, protože to nikam nevede. Když to řeknu velmi diplomaticky a stručně, tak lokalita Bazalů, která patří k atraktivním lokalitám města, přitahovala a věřím, že přestane přitahovat podnikatele a developery, kteří s tím měli různý zájem.

Začalo to na Bazalech. V roce 1989 rozpoutali fanoušci Baníku Ostrava bitku se sovětskými vojáky Číst článek

Výsledkem toho je, že Bazaly vypadají, tak jak vypadají a my hrajeme první fotbalovou ligu na atletickém stadionu ve Vítkovicích. Historie se nedá změnit, ale dá se z ní poučit. Já věřím, že jestli se v historii město nezachovalo k Baníku a Bazalům úplně férově, tak teď svůj pomyslný dluh hodláme splatit i s úroky.

Odchod do Vítkovic

Kdo přišel s myšlenkou, aby se na Bazalech znovu hrál ligový fotbal? Protože když jsem tam chodil, když tam byla mládežnická akademie, tak jsem trochu v nadsázce říkal, že se tam opět jednou bude hrát ligový fotbal.

Na to asi neumím odpovědět. Vy to víte stejně jako já, že ta myšlenka je v Ostravě pořád. Ať už to jsou fanoušci, ať už je to Baník samotný, speciálně pod novým majitelem panem Brabcem, tak všichni o tom nějak mluvili a snili. Všichni i vnímali to, že nikdo nikdy Baníku Ostrava nevysvětlil, proč byl stadion uzavřen, proč z něj byl Baník odstěhován a proč byl v podstatě přinucen hrát na atletickém stadionu.

Tím hlavním faktorem asi tehdy byla zadluženost klubu, kdy město stadion odkoupilo, splatilo dluhy a pak nevědělo, co s ním.

Může to tak být. Na odchodu do Vítkovic a chátrání Bazalů se určitě podepsala turbulentní vlastnická struktura, o tom vůbec není sporu. Na druhou stranu, možná optimisticky řeknu, že všechno zlé je pro něco dobré. Možná kdybychom od roku 2010 stadion postupně opravovali, ať už město nebo soukromník, byly by to dílčí investice. Určitě by to ten stadion nějak udržovalo v chodu, ale obávám se, že by to nebyl dlouhodobý proces.

Jak jsem řekl, všechno zlé je k něčemu dobré. Tím dobrým by mohlo by to, že bychom se po patnácti letech mohli nastěhovat a vrátit do moderní arény. Arény, které říkáme pracovně nikoli 2030, 2050 plus.

Jedním argumentem byl také nedostatek parkovacích míst, na tom bývalý majitel Tomáš Petera argumentaci postavil, že se tam hrát nemůže. Vy se samozřejmě zabýváte i myšlenkou, jak se bude kolem Nových Bazalů parkovat.

Všechno je o způsobu uvažování. Pokud budete uvažovat, jako se uvažovalo posledních třicet let, tedy že nejdřív postavím parkoviště a pak něco k tomu, tak nikdy nepostavíte nic, protože to bude drahé, budete štvát okolí a podobně. Bazaly jsou centrum města, jsou na kopci, ale také jsou perfektně dostupné MHD. Pracujeme s myšlenkou, že tam bude 500 nově vybudovaných parkovacích míst. Budeme zvažovat možnost odstavování v jízdních pruzích, nicméně primárně bude doprava na Bazaly zajišťována MHD.

My jsme v tom začali, možná jste zaregistroval kampaň dopravního podniku, a sice že partnerem fanoušků Baníku Ostrava je Dopravní podnik Ostrava. Kdybychom chtěli k Bazalům dodat několik tisíc parkovacích stání, tak bychom zaprvé stavbu natolik prodražili, že by nikdy nebyla. Zadruhé, když budu velkým optimistou a řeknu, že se vrcholový fotbal bude na Bazalech hrát 50 dní v roce, tak kladu otázku, co bychom s těmi parkovacími místy dělali zbylých 315 dnů v roce.

A zatřetí, kdo seje parkovací stání, sklízí auta. Když se podíváte, co se dneska děje kolem vítkovického stadionu na Rudné, v okamžiku, kdy hraje Baník a je vyprodáno, tak ty komunikace jsou ucpané hodinu předtím a půl hodiny potom. My nemáme důvod obtěžovat slezské občany tím, aby tam projížděla auta, blikala, byly tam zácpy. Fanoušci si musí zvyknout, odstavit auto někde dál, přijet tramvají, přijít pěšky. Je to koncept v Evropě naprosto běžný a nevidím důvod, proč bychom ho nemohli aplikovat i v Ostravě.

3:09 Přespával u nás a mým synům jedl rohlíky. Baroš je zlatý chlap, vzpomíná na kanonýra trenér Štverka Číst článek

Cena a trvání výstavby

Povídáme si o možnosti vystavět Nové Bazaly, která je v tuhle chvíli docela reálná. Zadávací studie hovoří o částce 2,5 miliardy korun a kapacita stadionu 20 tisíc lidí.

Je to tak. Co se týče kapacity, tak ta byla součástí nějakého vývoje, v prvotní studii padalo 15 tisíc. Napomáhají tomu dobré výsledky Baníku Ostrava, ať už v Evropě nebo v české lize. Před pár dny jsme hráli se Slavií a to utkání bylo vyprodáno den dopředu. Myslím, že kdyby kapacita byla 20 tisíc, tak ji vyprodáme. To číslo není ani vysoké, ani nízké, je fajn i pro Ostravu, region i případnou reprezentaci.

Co se týče ceny, tak ta podotýkám je orientační. Stanovili jsme si horní hranici, kde opravdu chceme, aby to padlo. Abychom nebyli překvapení jako u jiných staveb v Ostravě, u kterých se hovořilo o 1,5 miliardy a dnes všichni víme, že včetně souvisejících staveb to bude 6 miliard, toho bychom se opravdu neradi dopustili.

Cena vychází z hromady konzultací s architekty a experty, kteří říkají, že ten stadion postaví za 5 tisíc eur na sedačku, což je cena, která není ani podkopnutá, ani přemrštěná, je taková reálná.

Bude soutěž, někam se dostaneme. Já udělám maximum pro to, aby se cena nijak výrazně nenavyšovala, to by byla opravdu ostuda. Na druhou stranu nebudu říkat, že ji dokážeme jakkoliv snížit. Je to jako se vším. Když si jdete třeba koupit auto, tak moc dobře víte, do jakého salonu jdete a kolik to auto stojí.

Aktuálně jste zadali architektonickou soutěž, která by měla trvat zhruba rok. Jak bude probíhat? Koho jste oslovili, pobídli?

Soutěž byla vyhlášena před několika dny, ještě čekáme na formální schválení komory architektů. Bude trvat cca rok a je připravena jako dvoufázová. Vyhlašovatelem soutěže je město, vyhlášením soutěže ale pravomoce a kompetence přechází do rukou soutěžní poroty, která má devět členů. Čtyři z nich jsou takzvaně závislí na zadavateli, což je pan primátor, jeho první náměstkyně, já a pan Václav Brabec za Baník Ostrava. A pět členů poroty, tedy většina, jsou nezávislí architekti.

Předsedou poroty je paní architektka z Dublinu, máme tam architekty z Londýna, Vídně, Prahy a Budapešti, takže takový mix, který by měl zajistit maximální pluralitu názorů. Napřímo jsme oslovili čtyři studia, německé studio gmp Architekten, americké studio Populous, španělské studiu IDOM a společnost Fenwick Iribarren. Ti jsou napřímo osloveni a porota z portfolií, které architekti budou podávat do konce ledna, vybere další čtyři až osm soutěžících, kteří podají své návrhy.

2:33 Fotbalový Baník opouští Bazaly. Na pronájmu stadionu k trénování se s městem zatím nedohodl Číst článek

Předpokládáme, že na podání návrhu v prvním kole jim dáme tři měsíce, takže někdy koncem května uvidí porota soutěžní návrhy. Z nich vybere čtyři, které postoupí do druhého kola a budou posouzeny odborníky z nejrůznějších oblastí, aby byly dopracovány tak, že je každý proveditelný. A následně, já tomu říkám vánoční dárek 2025, bychom měli znát vítěze.

A ten další harmonogram? Kdy se bude hrát ligové utkání na Nových Bazalech?

Strašně rád bych vám řekl, abyste si koupil permanentku na sezonu 2028/2029, ale mám nohy na zemi. Žijeme v právním prostředí, které je docela komplikované. Říkám to proto, že dnes neumím říct, jestli vše poběží hladce, nebo se budou účastníci odvolávat. Zda-li se s vítězem dohodneme na smlouvě během dvou, tří týdnů, nebo se s ním budeme dohadovat čtvrt roku.

Pokud bych řekl, že rok od konce soutěže by trvalo projektování a stavební povolení, opět velká neznámá, sám víte, v jakém stavu je stavební řízení, tak by nás pak čekala soutěž na zhotovitele. Jakkoliv dneska zvažujeme modely jednodušší a efektivnější, kdybychom zapojili soukromý kapitál.

Myslím, že rok 2028 je nereálný. Nevyloučím ho, ale je nereálný. Rok 2029, aniž bychom to specifikovali, je tím rokem, kdy by se mohla stavba dokončit. Může se stát, že nějakým, ale ne výrazným způsobem, nám to spadne do roku 2030. Ale zatím bych řekl, že 2029 by měl být ten rok, kdy bude stadion zkolaudován a funkční. Je to ještě daleko, ještě v podstatě čtyři roky, ale tak to je.