Kluci už byli klidnější, pochvaloval si trenér hokejistů Pardubic Zadina po domácí výhře nad Třincem

Pardubičtí hokejisté se po 38. kole extraligy vrátili na první místo v tabulce. Třinec na svém ledě přehráli 5:3, vyhráli pošesté v řadě a podruhé po konci trenéra Václava Varadi. Tentokrát se nenechali v zápase ničím zaskočit a šli za vítězstvím od samého začátku. Zatímco v pátečním duelu v Karlových Varech byla znát na týmu nervozita z nastalé situace, před svým publikem už to bylo jiné. Pardubice 12:16 22. ledna 2024

Pardubičtí hokejisté se vrátili na první místo extraligové tabulky. Třinec porazili 5:3 a na Spartu mají dvoubodový náskok. Tým vítězí i dál po rychlém konci trenéra Varadi, v zápasu s Třincem se nenechal zaskočit a vyhrál pošesté v řadě.

„Dneska už byli kluci trochu klidnější, byl to první zápas před domácím publikem, 10 tisíc lidí, takže to zase měli těžší. Na týmu ale bylo vidět, že už se trochu zklidnil,“ řekl po úspěšně zvládnuté domácí premiéře hlavní kouč Pardubic Marek Zadina.

V utkání rozhodly přesilové hry, které pardubičtí na rozdíl od soupeře dokázali využít. „Hráčům jsme říkali, že zápas rozhodnou speciální týmy, a to se potvrdilo. Druhá třetina byla hodně poznamenaná tím vyloučením, že jsme byli ve čtyřech, ve třech. Kluci hráli obětavě, vyblokovali spoustu střel, podržel nás gólman,“ dodal kouč.

Další premiéra

Poprvé proti svému bývalému týmu se představil v dresu Třince David Cienciala. A i on věděl, že nevyužitá dvojnásobná přesilovka ve druhé třetině se na výsledku podepsala.

„Asi to bylo nějak slepené, že Růža nemohl, ten byl na šití a nezahráli jsme to dobře. Tam se to zlomilo, že jsme početní výhodu pět proti třem nevyužili,“ litoval Cienciala.

Kromě přesilovek se třineckým nepovedl začátek zápasu, v 11. minutě ztráceli tři góly a střídali gólmany.

„Na mě vyšla první třetina, tam jsme soupeře dostali do hry zbytečnými vyloučeními a taky nedůrazem. V dalších třetinách jsme hru vyrovnali, ale domácí si to pohlídali a jedeme domů bez bodů,“ hodnotil třetí prohru v sezoně s Pardubicemi asistent trenéra třineckých hokejistů Vladimír Országh.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 22. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 37 22 7 5 3 145:86 85 2. HC Sparta Praha 39 23 6 2 8 123:86 83 3. HC Oceláři Třinec 38 16 8 5 9 118:98 69 4. HC Litvínov 39 18 4 3 14 120:115 65 5. Bílí Tygři Liberec 40 18 3 2 17 131:124 62 6. HC KOMETA BRNO 38 16 5 3 14 119:102 61 7. HC Motor České Budějovice 38 16 2 9 11 104:104 61 8. Mountfield HK, a.s. 39 13 5 8 13 100:104 57 9. HC Olomouc 39 12 6 4 17 95:116 52 10. HC ŠKODA PLZEŇ 37 12 5 4 16 98:103 50 11. HC Energie Karlovy Vary 38 10 8 3 17 96:100 49 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 35 10 3 6 16 85:99 42 13. BK Mladá Boleslav 39 6 4 6 23 78:129 32 14. Rytíři Kladno 36 5 3 9 19 90:136 30