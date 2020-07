Srpnový termín Českých hokejových her je kvůli koronaviru v ohrožení, rozhodne se v příštích dnech

„Jsem skeptik, ale aby se to oficiálně odpískalo, na to máme pár dní,“ tvrdí generální sekretář hokejového svazu Martin Urban.

Odložené České hokejové hry ohrožuje stejně jako v původním termínu na přelomu dubna a května pandemie koronaviru.

„Dneska sem můžou Švédové, nemůžou sem Rusové a Finové ještě byli zelení, mohli sem přijet, ale kdyby se vrátili do Finska, tak musí do čtrnáctidenní karantény,“ dodává Urban.

Ze tří soupeřů tedy reálně můžou do Brna dorazit aktuálně jen Švédové. Problémem by také bylo, pokud by se u někoho během Českých hokejových her objevila nákaza koronavirem. Třeba jako se to stalo při přípravných duelech juniorské reprezentace proti Slovensku.

„Jestliže by se něco stalo a krajská hygienická stanice by poslala celý tým do karantény, tak by tu museli čtrnáct dní bydlet izolovaní na hotelu. A to musí někdo zaplatit,“ říká Urban.

A to si český hokej jako pořadatel turnaje nemůže dovolit. Nedá se ani předpokládat, že by tohle finanční riziko chtěli Finsko, Švédsko i Rusko podstoupit. Podle Martina Urbana se dá navíc očekávat, že zahraniční kluby ani nebudou chtít hráče na reprezentační akci uvolnit.

„Nejsme NHL, která dohrává v bublině. Ti hráči jsou absolutně odříznutí od okolního světa,“ říká Urban.

Generální sekretář hokejového svazu se bojí, že model dohrávky NHL v Evropě nejde třeba v extralize praktikovat.

„Izolovat hráče, že nebudou spát doma, ale na hotelu, nevylezou z něj, jedním autobusem pojedou na zimák, tam odtrénují a budou žít v bublině třeba celou sezonu? To je nerealizovatelné,“ tvrdí Martin Urban, podle kterého se odložené České hokejové hry v Brně s největší pravděpodobností neuskuteční.