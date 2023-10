Vřelé přivítání fanoušků, odměna sto piv a gól. Káňa se ale při návratu do Olomouce výhry nedočkal

Olomouc ve 12. kole doma nestačila 2:3 na Mladou Boleslav a klesla v tabulce na 12. místo, pouhý bod od dna, kde se nachází Kladno. Porážce nezabránila ani staronová posila z Vítkovic Jan Káňa. Ten se po návratu na Hanou prosadil poprvé v sezoně a po zápase přiznal, že se do svého hokejového domova moc těšil. Olomouc 13:36 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Olomouce Jan Káňa si kryje puk před obráncem Mladé Boleslavi Martinem Pláňkem | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Těšil jsem se na jakýkoliv zápas, protože jsem dlouho nehrál. Samozřejmě tady jsem doma, takže chuť vyhrát byla velká,“ říkal po svém návratu do Olomouce útočník Jan Káňa.

Poslechněte si hokejistu Jana Káňu, jak vnímal návrat do Olomouce

Nové angažmá ve Vítkovicích mu moc nesedlo, protože v Ostravě vydržel pouze měsíc a v posledních zápasech se nedostával do sestavy.

„V tréninku jsem dělal všechno, co jsem mohl. Bohužel když přišly zápasy, tak jsem to neprodal. Nevím, jestli mi tam neseděl systém nebo co bylo za problém. Věděl jsem, že po příchodu Patrika Zdráhala bude boj o místo v sestavě těžký,“ vyprávěl o svém nepovedeném angažmá Káňa.

Jedenatřicetiletý útočník se na novou výzvu před sezonou opravdu těšil. Bohužel pro něho měla jen měsíční trvání. A po jeho konci v Ostravě bylo jasné, že o zkušeného a produktivního forvarda bude zájem i v jiných klubech.

„Bavili jsme se o něm a samozřejmě jsme měli i zájem o jeho služby. Je to volba každého hráče, jak se rozhodne dál. Škoda, že jsme ho nezískali, ale musíme pracovat s kádrem, který momentálně máme,“ potvrdil asistent trenéra Mladé Boleslavi Václav Pletka.

Sám Káňa měl ale v jednání o své budoucnosti poměrně jasno. „Nabídky byly, ale cítil jsem, že v Olomouci dostanu prostor. Navíc si tu dost věřím. V hlavě mě to lákalo zpátky sem,“ vysvětloval Káňa.

Odměna sto piv

Po návratu se zařadil do elitní přesilovkové formace a pomohl ke dvěma využitím, i když jedno přišlo přesně v čas, kdy se vyloučený Aaltonen vrátil z trestné lavice.

Káňův zásah z 35. minuty už ale byl při přesilovce, situaci pět na čtyři Olomoučané využili poprvé v sezoně. Fanoušci už stihli před zápasem za případný úspěch v početní výhodě vypsat odměnu sto piv, kterou získá právě Káňa.

„Nechám to na reprezentační pauzu, kdy bude týmová večeře. Sám to asi nevypiju, tím bych nikomu neprospěl. Potěšilo mě, že fanoušci jsou rádi, že jsem se vrátil. Nikdo mi tu nenadával, že jsem na chvíli odešel. Škoda, že jsme zápas nevyhráli,“ říkal autor dvou kanadských bodů, který si užil i pěkného přivítání od olomouckých tribun.

Po osmé porážce z devíti zápasů však staronová opora ví, že je situace vážná. „Budu se snažit s celým týmem to zlomit a už v neděli máme další šanci,“ hlásil před utkáním proti Litvínovu Káňa.

Verva je v laufu a v pátek přidala rekordní jedenáctou výhru v řadě, Hanáky nečeká nic jednoduchého.

