Fanoušci Sparty chtějí bojkotovat část zápasu s Třincem. Došla jim trpělivost s výkony hokejistů

Hokejová Sparta zažívá dramatický závěr základní části extraligy. Pryč jsou časy, kdy vedla tabulku. Pět kol před koncem jí hrozí boj o záchranu. Pražané navíc nebudou čelit jen Třinci, ale také bojkotu svých fanoušků. Těm došla trpělivost a v první třetině nebudou fandit.

„Soustředíme se na posledních pět zápasů. Chceme vyhrát každé utkání, a čím více vyhrajeme, tím lépe a tím lepší bude naše umístění. To se snažím nevnímat, ale vyhrát každý zápas a pak se to po těch pěti zápasech sečte a uvidíme, kde budeme,“ přiznává pro Radiožurnál hokejista Sparty Lukáš Klimek, že na tabulku radši ani nekouká.

Před dohrávkou 48. kola proti Třinci jsou Pražané jen tři body od bojů o záchranu. Navíc je čeká soupeř, se kterým z posledních pěti utkání hned čtyřikrát nebodovali.

„Já si myslím, že to byly všechno vyrovnané zápasy. Něco tam bylo letos na nájezdy, ale nebylo to nic, že bychom prohráli nějakým velkým rozdílem. Prostě oni dali o gól na víc, překlopili to na svoji stranu a my do toho teď půjdeme tak, abychom to překlopili my,“ má jasnou vizi Klimek.

Problémem pro Spartu v závěru základní části může být to, že čtyřikrát ze závěrečných pěti kol bude hrát před vlastním publikem, kde se jí nedaří. Na domácím ledě jsou horší pouze poslední Pardubice. „My tu negativní sérii nijak nevnímáme. Fanoušci nás ženou, my věříme, že to zlomíme a teď je na to ten pravý čas,“ tvrdí Lukáš Klimek.

S podporou fanoušků by ale počítat raději neměl. Těm totiž došla trpělivost a rozhodli se bojkotovat první třetinu utkání proti Třinci. „Proběhlo setkání s fanoušky, kde jsme si trošku vyříkali, co měli oni a jak to vidíme my. Jako, že chceme taky všechno vyhrát, a že na to nijak nekašleme, jdeme do toho na sto procent a záleží nám na tom, aby byla sezona úspěšná. Věříme, že i tu podporu budeme mít,“ doufá útočník Sparty Lukáš Klimek.

Pomoct má také zkušený dvaačtyřicetiletý útočník Jaroslav Hlinka. Nejproduktivnější hráč v historii klubu se po necelém roce vrátí na extraligový led. Duel mezi Spartou Třincem začne ve středu v 18 hodin a 30 minut.