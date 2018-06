Seděl jsem tam a neslyšel svoje jméno. Pak zaznělo a ze mě to spadlo, popisuje draft NHL Zadina

Dva české hokejisty si vybraly kluby v prvním kole letošního draftu NHL v Dallasu. Zatímco Filipa Zadinu pasovaly některé odhady na třetí příčku a tím pádem na kontrakt s Montrealem, jméno Martina Kauta mělo zaznít až ke konci pátečního programu. Nakonec to ale všechno bylo trochu jinak. Dallas 9:58 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čerstvá šestka draftu NHL Filip Zadina v dresu Detroitu Red Wings | Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Jednička NHL Draft 2018 Rasmus Dahlin do Buffala, tam bylo jasno už dlouho před draftem. Dokonce tak jasno, že tenhle švédský obránce měl jako jediný na svém dresu jmenovku našitou, všem ostatním jí tam na poslední chvíli lepili. Dvojka - Carolina a Andrej Švečnikov, také podle očekávání. Trojka, finský útočník Jesperi Kotkaniemi „vyfoukl“ Filipu Zadinovi vysněný Montreal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle odhadů měl být Filip Zadina vybrán v NHL Draft 2018 na třetím místě a Martin Kaut někde na konci pátečního programu. Jak to dopadlo, si poslechněte v reportáži Tomáše Lörincze.

A český útočník pořád nic, ani na pozicích čtyři a pět. „Bylo to… Nevím, jak bych to popsal. Seděl jsem tam, neslyšel jsem svoje jméno trochu déle, ale pak to zaznělo a pak to ze mě spadlo a byl jsem úplně v pohodě. Seběhlo se to tak rychle, že si ani nedokážu představit, že jsem na tom pódiu byl,“ říkal Radiožurnálu Filip Zadina už coby čerstvá šestka letošního draftu už v dresu Detroitu. Tedy klubu, který je známý tím, že mladým hráčům moc šancí obvykle nedává.

Jenže Filip Zadina se toho nebojí a snad dvacet minut zámořským novinářům perfektní angličtinou na jejich otázky opakovaně popisoval, jak se chce o šanci poprat a jak chce dokázat, že může být týmu platný.

Původně se měl Zadina vracet už v neděli do Prahy, jenže neletí nikam. Respektive letí jen do Michiganu, v Detroitu se má hlásit už v pondělí. Do té doby ještě bude muset třeba načerpat pár informací o tom, kam ve městě nechodit - hockeytown totiž nepatří ve Spojených státech mezi nejbezpečnější lokality.

„Nebudu ten, co bude dělat bordel nebo něco takového, chodit do města. Takže se mi to doufám vyhne,“ dodal Zadina.

Hokejový útočník Martin Kaut si obléká dres svého nového klubu Colorado Avalanche. | Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

To Martina Kauta čeká co do lokality málem idylka. Colorado s nedalekými horami, silnou českou komunitou a klubovou legendou Milanem Hejdukem, připraveným kdykoli pomoci.

I když požádat o radu se Martin Kaut trochu stydí. „Abych pravdu řekl, na to si moc nevěřím, ale třeba mi napíšou oni. Ale asi jim první psát nebudu,“ řekl Kaut.

Boj o první tým Avalanche chce Martin Kaut začít na farmě, respektive počítá s tím, že to tak bude. „Myslím si, že to je pro mě suprový tým. Teď tam mají dost mladý tým, takže bych mohl dostat šanci. Ale říkám, musím krok za krokem. Musím zesílit, takže příští rok chci hrát na farmě a uvidíme, co bude dál. Je to hokejové město, je tam spousta fanoušků, takže se na to těším,“ dodal.

Martin Kaut se může těšit i na Pavla Francouze, který by měl v Coloradu hrát v příští sezóně také. Další hokejisty si kluby NHL v letošním draftu vyberou v sobotu, kdy jsou na programu zbývající kola.