Brno se snížením dotace souhlasilo, zamítl soud žalobu spolku pořádajícího MotoGP na ministerstvo

Městský soud v Praze zamítl žalobu spolku, který pořádal motocyklové GP v Brně, na ministerstvo školství kvůli snížení dotace na závod. Spolek Brna a Jihomoravského kraje žádal v roce 2018 o stomilionovou dotaci od státu, dostal ale zhruba třetinu. Tehdejší zástupci proto podali žalobu. Informuje o tom úterní Mf Dnes. Spolek loni skončil v insolvenci. Brno/Praha 11:04 25. ledna 2022

Podle rozhodnutí z loňského října, které si Mf Dnes vyžádala, Brno v roce 2018 po řadě vyjednávání souhlasilo s dotací 39 milionů.

„Pokud by setrvalo na původně požadované částce, muselo by ji ministerstvo školství buď poskytnout celou, nebo jen její část a ve zbytku žádost zamítnout. A to s odůvodněním, které bude patřičně přezkoumatelné a podložené věcnými argumenty,“ konstatoval soud.

Jenže Brno nižší dotaci z ministerstva školství de facto akceptovalo. „Jestliže ale rozhodnutí neobsahuje výrok, jehož přezkoumání či zrušení se žalobce domáhal, pak zde neexistuje výrok, který by mohl soud přezkoumat,“ dodal soud, jehož rozhodnutí podle deníku už také nabylo právní moci.

Spolek pro GP ČR Brno, založený městem Brno a Jihomoravským krajem, loni skončil v insolvenci. Závody na Masarykově okruhu pořádal od roku 2016, motocyklová Velká cena se jela naposledy v roce 2020, kdy ji spolek pořádal popáté. Smlouvu měl právě na pět ročníků.

Kvůli koronaviru se ale jelo bez diváků a spolek se proto s promotérskou společností Dorna dohodl na snížení zalistovacího poplatku z více než 100 milionů asi na 27 milionů s tím, že se v roce 2021 měl jet asi za 160 milionů další ročník i s diváky, kteří mohli uplatnit lístky nakoupené v roce 2020.

Dorna ale nakonec požadovala opravu závodní dráhy, na niž si stěžovali jezdci. Podle odhadů by stála kolem 100 milionů korun a město ani kraj na ni nemělo peníze. Politikům se také nelíbilo, že Dorna plánovala na další ročníky zvýšit zalistovací poplatek zhruba na čtvrt miliardy korun. Proto zastupitelstva Brna i kraje rozhodla, že se závody nepojedou a spolek může jít do insolvence.