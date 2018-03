Extrémní skoky do vody se mohou přesunout do měst, první podnik zhatila závada na bazénu

Loňské mistrovství světa v plavání v Budapešti bylo pro extrémní skoky do vody přelomové. Poprvé sledovaly davy diváků v samém centru města, jak se gymnasté vrhají z 27metrové věže do bazénu, místo do řeky, nebo moře. Úspěch šampionátu s fotogenickou budovou maďarského parlamentu v pozadí záběrů kamer ukázal, že by to mohl být docela zajímavý komerční projekt, který teď chtěli nastartovat pořadatelé v Mexico City. Praha 20:56 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokan Michal Navrátil a v pozadí maďarský parlament | Foto: Martin Sidorjak | Zdroj: České plavání

„Mexiku doufali, že tam bude 100 tisíc lidí, to by byl úplně rekord,“ vypráví Radiožurnálu skokan do vody. Michal Navrátil. Z 12. patra mrakodrapu tamní banky viděl celé Mexico City. Jeho ale zajímal bazén dole pod ním a ten protékal, takže pořadatelé závody odložili.

Zbrzdil se tak projekt, který by mohl dostat extrémní skokany z odlehlých útesů a propastí kdesi daleko od civilizace přímo k divákům do center měst.

„Samozřejmě se to teď posune dál, ale tohle mohl být start úplně nové éry skoků do vody ve městě do připraveného bazénu, který už bude vymyšlený, bude mít své parametry a někdo bude mít potřebný patent, „tuší závodník Olympu.

Michal Navrátil a dobře si uvědomuje, že tohle je možnost, jak rozhýbat kolem extrémních skoků do vody zajímavý byznys.

„Má to budoucnost díky tomu, jak je to extrémní. Dá se skákat z jakékoli budovy, stačí povolení. Čím víc závodů bude zpřístupněno pro veřejnost, tím to bude žádanější. Může se nabalit víc závodů na celém světě,“ zasnil se Navrátil.

Soutěže v centru Londýna, nebo New Yorku, panorama skokana s Eiffellovou věží, nebo i Pražským hradem - to všechno je po budapešťském startovním můstku možné, show se dá převézt kamkoliv a ve městech by čekaly desetitisícové davy fanoušků.

„Rád skáču před lidmi, protože v bazénu jsem, dá se říct, sám a pak to chci prodat. Když se někdy necítím dobře, diváci mi pomohou,“ říká český skokan.

Když si dám špatný dopad a hodně mě to bolí, chci, aby diváci věděli, že takové věci se dějí. Tím, že diváci jsou u toho, dokáží cítit bolest a plesknutí o vodu,“ vysvětluje Michal Navrátil.

Teď čeká, až mu z Mexika vzkáží, že vše je v pořádku a pilotní díl městského seriálu už opravdu bude. Zatím se vicemistr světa chystá na ty závody tradiční z útesů a mostů, které začnou 2. června v Texasu.