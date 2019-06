Biatlonisté nezahálejí ani v době veder. Na soustředění v Jablonci trénovali klidovou střelbu

Zapracovat na fyzické kondici a také střelbě. Takové zaměření mají v prvních dvou měsících přípravy na novou sezónu čeští biatlonisté. Vedle běhu, kolečkových lyží či kola pilovali i střelbu. V jabloneckém areálu Břízky především tu takzvaně „klidovou“. Jablonec nad Nisou 14:44 30. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští biatlonisté při letní přípravě. Vpravo Jakub Štvrtecký | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Možná se to s ohledem na frekvenci nezdá. Klidová střelba českých biatlonistů při tréninku v jabloneckém areálu Břízky je i tak docela svižná. Spočívá v tom, že jí reprezentanti zvládají bez předchozí fyzické zátěže. V létě tedy třeba s absencí kolečkových lyží.

Emmons má za sebou první sezonu u biatlonistů. ‚Máme na čem stavět, letos se zapojím víc,' říká Číst článek

„Jsou to nácviky, ale je to o tom, aby si stříleli pod tlakem. Jsou tu celý tým, ale vždycky je ruší střelec okolo, když vystřelí dřív nebo něco zašramotí,“ vysvětluje pro Radiožurnál reprezentační trenér Zdeněk Vítek.

Důležitá byla rychlost a také koncentrace na samotnou střelbu.

„Položek je spousta. Standardně jsme ještě nedělali, že bychom stříleli osm a osm položek na papír a potom osm a osm na kov. Je to něco nového, zkoušíme to, protože to pro ty střelce bude dost náročné. I když je to rutinní práce, kterou by na střelnici měli dělat, tak je toho dost,“ dodává Vítek.

„Člověk na té střelbě není tolik uhnaný, má relativně nízký tep. Na druhé straně je to ale střelecký test, soutěžíme mezi sebou, takže je tam trochu nervu. Klidová střelba je prostředek, jak si ohlídat základy,“ doplňuje jej biatlonista Michal Šlesingr.

Zatímco ostatní trénovali, pobíhal po doktorech. Biatlonistu Moravce trápí problémy s játry Číst článek

„Tvrdím, že kdo nedokáže zvládnout střílet v klidu, tak to horko těžko předvede, navíc ještě pak v závodě. Je to takový můstek, abychom věděli, kde každého z nás tlačí bota,“ doplnil ho stříbrný medailista z korejské olympiády Michal Krčmář.

Kolečkové lyže i lyžařský tunel

Po nácviku střelby a nabírání fyzické kondice už biatlonisty čeká zahraniční soustředění. Opět v plném zápřahu.

„V pondělí jedeme do Oberhofu, tam je lyžařský tunel, takže tam máme nejen letní přípravu, posilovnu, kolečkové lyže, kolo, ale i tunel. To bude takové zpestření,“ poodhalil Zdeněk Vítek nejbližší program mužské biatlonové reprezentace.

V červenci naplánoval svým svěřencům také soustředění v Letohradu a přípravu v Norsku.