Česká smíšená štafeta biatlonistů si dojela pro nejlepší výsledek sezony, v Estonsku byla pátá

Čeští biatlonisté zajeli nejlepší smíšenou štafetu od bronzu na mistrovství světa 2020. Na Světovém poháru v Otepää skončili pátí ve složení Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Markéta Davidová a Jessica Jislová. I třetí smíšenou štafetu čtveřic v této sezoně vyhrálo Norsko, které už ovládlo závod Světového poháru v Oberhofu i olympijské hry. Otepää (Estonsko) 15:32 13. března 2022

Závod se přitom z českého pohledu nevyvíjel dobře. Krčmář na úvodním úseku spotřeboval všech šest náhradních nábojů a předával až jako jedenáctý s více než minutovou ztrátou na čelo. Vleže se potýkal s proměnlivým větrem, kvůli němuž několikrát upravoval mířidla a strávil na koberci více než minutu.

Pak ale nečekaně zazářil mnohdy nespolehlivý střelec Štvrtecký. Poprvé v kariéře ve štafetě nepotřeboval ani jeden náhradní náboj a posunul české kvarteto na pátou příčku.

Vůbec nejlepší výkon na svém úseku předvedla Davidová, která trefila všechny terče napoprvé a byla nejrychlejší v běhu, když předčila i Norku Tiril Eckhoffovou. Díky tomu posunula český tým na čtvrté místo.

"Jsem s výsledkem spokojená. My víme, že na to máme, ale bohužel to často nejsme schopni proměnit v nějaký výsledek, takže umístit se v první šestce je super," pochvalovala si Davidová v rozhovoru pro Radiožurnál.

Finiš Jislové

Medaile byly daleko, na třetí Francii ztráceli čeští reprezentanti více než půl minuty.

Naopak zezadu na finišmanku Jislovou dotírala Němka Denise Herrmannová, která z předávky vyjížděla s patnáctisekundovou ztrátou. Tu skvělá běžkyně smazala ještě před úvodní střeleckou položkou, a když zastřílela čistě, nedala Jislové šanci.

Česká finišmanka pokaždé jednou dobíjela a skončila bezpečně na pátém místě. To je pro český tým jednoznačně nejlepší výsledek sezony. V Oberhofu byli Češi ve smíšené štafetě devátí, na olympijských hrách dvanáctí.

„Mám z nás radost. Michal z nás schytal možná nejhorší podmínky na střelbu v leže, ale ztráta nebyla vůbec tak velká, dalo se s tím pracovat. Naše štafety mají potenciál tyto výkony předvádět, musíme pokračovat v tom, co jsme udělali dnes. Musí se to sejít u všech čtyř lidí,“ řekla Jislová Radiožurnálu.

Norsko potvrdilo pozici aktuálně nejlepšího týmu ve smíšené štafetě čtveřice, vyhrálo ve složení Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjaastad Christiansen, Eckhoffová a Ingrid Landmark Tandrevoldová. Druhou příčku zajistila Švédsku přesnou závěrečnou střelbou Elvira Öbergová, třetí finišovala Francie.

Výsledky smíšené štafety (4x7,5 km) 1. Norsko (Bakken, Christiansen, Eckhoffová, Tandrevoldová) 1:19:39 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Švédsko (Nelin, Ponsiluoma, Perssonová, E. Öbergová) -22,5 (0+8), 3. Francie (Desthieux, Fillon Maillet, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) -34,6 (0+6), 4. Německo -1:53,7 (0+6), 5. ČR (Krčmář, Štvrtecký, Davidová, Jislová) -2:34,6 (0+8), 6. Slovensko -3:30,7 (0+10).