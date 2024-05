Při stavbě D3 už našli archeologové stovky kilogramů válečné munice. Spolupracují s pyrotechniky

Granáty, pancéřové pěsti a další torza zbraní z druhé světové války nacházejí pravidelně archeologové na stavbě dálnice D3 u hranic s Rakouskem. Od začátku roku tam objevili už stovky kilogramů munice. Kolem obcí Dolní Dvořiště a Rybník totiž prošlo v roce 1945 několik armád. České Budějovice 10:42 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeolog Tomáš Pancíř s nálezy | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Zdeněk Šlajs, který spolupracuje s archeology Jihočeského muzea, prochází lokalitu poblíž obce Rybník s detektorem kovu. „Musíme jít jedním směrem a vrátit se zpátky, pak jít třeba o metr vedle a pořád dokola, aby se prošel co největší úsek,“ popisuje pro Český rozhlas České Budějovice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S archeology byl na stavbě dálnice D3 u Rybníka na Českokrumlovsku Petr Kubát

Archeologický výzkum na místě, kde vyroste dálnice D3, vede Tomáš Pancíř z Jihočeského muzea. „Kousek odsud nám začaly přibývat nálezy spojené s válkou. Tady třeba byla trubka z pancéřové pěsti,“ ukazuje.

„Detektorový průzkum provádíme samozřejmě v součinnosti s pyrotechnickými firmami, které jsou za to zodpovědné. Pokud detektor kovu objeví něco, co by mohlo být charakteru munice, dáváme od toho ruce pryč. Vyzvedávání a manipulaci necháváme na odbornících,“ zdůrazňuje.

Většina nálezů se podle Pancíře skrývala v jímkách. „Objevili jsme dvanáct velkých jímek, které byly plné materiálu, ať už šlo o granáty, nejrůznější trhaviny, střelivo. Všechno se to koncentrovalo u cesty, což souvisí buď s nějakými úklidovými akcemi, zbavováním se věcí na konci války, nebo to tady měla na starosti naše armáda. Třeba v jedné jímce se našlo asi sto kilo pěchotní munice. Opravdu se jednalo o ohromné jámy plné materiálu,“ říká.

Archeologické nálezy ze stavby dálnice D3 u hranic s Rakouskem | Foto: Tomáš Pancíř

Poblíž demarkační linie

Archeologové si ponechávají pouze bezpečné nálezy. „Tady máme knoflíky z maďarské uniformy, tady pouzdra na bajonet. Hodně jsme nacházeli německé a maďarské plynové masky, nejrůznější součásti výstroje a výzbroje. Díváme se pouze na předměty, které nám pyrotechnici ponechali, které jsou bezpečné. Logicky si nemůžeme do depozitáře vzít munici a střelivo,“ zdůrazňuje Pancíř.

Archeologové narazili v centru Přerova na zhruba tisíc let starou brusli. Je vyrobena z koňské kosti Číst článek

Velké množství munice se u Dolního Dvořiště nachází proto, že tudy vedla demarkační linie. „Jako první dorazily osvobodit Dolní Dvořiště jednotky americké armády, následně jednotky armády sovětské. Vytyčila se demarkační linie a mezi Rybníkem a Dvořištěm probíhaly například předávky zajatců, také se tu sanoval nejrůznější materiál, který po sobě zanechaly ustupující armády,“ vysvětluje Pancíř.

Munici musí vždy zlikvidovat policejní pyrotechnik. „V některých případech se jedná o tak výrazně zkorodovanou munici, že ji není možné bezpečně transportovat. Pak je potřeba munici odpálit přímo na místě,“ dodává mluvčí Jiří Matzner.

Teprve po důkladném zmapování terénu nastoupí na místo stavaři. Úsek dálnice D3 Nažidla – Dolní Dvořiště má být hotový v roce 2026.

Archeologické nálezy ze stavby dálnice D3 u hranic s Rakouskem | Foto: Tomáš Pancíř