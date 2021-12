Vědci našli metodu, jak hrobku u terakotové armády prozkoumat bez poškození. Využijí kosmické záření

Přes 2000 let střežila tajemství mauzolea prvního čínského císaře Čchin Š'-chuanga jeho terakotová armáda. Díky nejmodernější technologii využívající kosmického záření by archeologové mohli brzy odhalit, jaké poklady byly pohřbeny společně s tímto vládcem, píše list The Times.

Peking 6:51 26. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít