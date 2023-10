Borovice v částech Česka umírají. Ve středním Povltaví nepřežila třetina stromů

Smutný pohled je teď na lesy ve středním Povltaví, kde rostou hlavně borovice. Kvůli horkému létu a nedostatku spodní vody podle lesníků tisíce stromů uschly. „Myslím, že tady uschla víc než třetina lesů,“ říká pro Radiožurnál pracovník ochrany fauny Filip Šťovíček.

Proč usychají? „Ne vždy je to vhodně zvolený typ stromu do této krajiny,“ připouští. A dodává: „Voda z kopců odtéká do Vltavy daleko rychleji, protože tu jsou strmější plochy.“

Podle Pavla Křížka, ředitele ochrany fauny Hrachov, je na vině i nedostatek vody.

„Borovice má kuželovitý kořen, který dosahuje na spodní vodu. Už si ale nemá na co sáhnout,“ vysvětluje.

Ve středním Povltaví uschla až třetina borovic | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

A budoucnost nevidí zrovna růžově. „Výkyvy v počasí jsou čím dál častější a myslím, že do budoucna to bude ještě větší problém než v současné době,“ varuje.

Podle něj jde nyní o druhou podobnou vlnu usychání borovic. První byla před dvěma lety. „Jestli přijde pár takovýchto sezon jako letos, tak za chvíli tady nebudou vůbec žádné,“ podotýká Křížek.

Dešti se nedá poručit

Tisíc hektarů lesů ve středním Povltaví spravuje Polesí Svatý Jan. I to přihlíží usychání borovic. Jak říká majitel Miroslav Votruba, dešti se poručit nedá. Počet uschlých borovic letos odhaduje na 20 procent, místy i více.

„Nezastírám, že stromů ještě plno odejde. Jsou oslabené, tak si na ně budou troufat hmyzí škůdci. V této oblasti jde o jmelí,“ přibližuje.

Uschly i letos vysazené malé stromky. „Letošní výsadby na plantážích, kde nemáme takovou možnost zálivky, odhaduji, že tak ze 70 nebo 80 procent uschly,“ vypočítává v lesní školce Miroslav Votruba mladší.

Kromě malých ale usychají i vzrostlejší stromky. „Tady na Hrachovsku jsou porosty, které jsou pět let zalesněné a z 80 procent uschly,“ doplňuje.

Votruba je členem sdružení lesních školkařů, které už podle něj řeší, že bude nutné začít u nás pěstovat jiné dřeviny, než jsme zvyklí. Třeba ty z přímořských států.

