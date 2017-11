Aibo se vrací. Robotického psa nemusíte venčit, jen ho občas zapojíte do zásuvky

Aibo, v japonštině něco jako parťák, chodí, vrtí ocáskem, dává pac, hraje si s míčem, umí mrkat, stříhat ušima, zívat, oklepat se i štěkat.

Hlavně ale umí reagovat na člověka. Slyší na zavolání, rozpozná úsměv i pochvalu a pozná také, jaký z jeho kousků máte nejraději.

„Aiba pohání zvědavost, Aibo je partner, který si užívá každý den a který roste s vámi. Umožňuje zažít propojení s jinou bytostí,“ popisuje robotického psa Kazuo Hirai, generální ředitel Sony.

A v přesvědčení, že roztomilý robot s velkýma očima může člověku poskytnout plnohodnotný vztah nebo alespoň jeho věrohodné zdání, rozhodně není sám.

Společnost Toyota nedávno představila malého panáčka, který umí mluvit a zeptat se na to, co vás trápí. Robot se jmenuje Kirobo.

První řadu Aiba začalo Sony vyrábět v roce 1999 a prodalo se na 70 tisíc kusů. Nová verze by měla do prodeje přijít příští rok a nebude to levná záležitost. Základní cena je v přepočtu 38 tisíc korun. K tomu se ale připlácí za servisní záruku, za míček a plastovou kost nebo i za nové triky, které se Aibo může naučit.

Aibo a Kazuo Hirai, generální ředitel firmy Sony | Zdroj: Reuters